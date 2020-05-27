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Весна такая весна: сегодня в Кременчуге выпал град

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 1 420

 

Читатель «Телеграфа» сфотографировал это погодное явление возле «МакДональдса»

Сегодня, 27 мая, весна продолжила удивлять кременчужан – в городе выпал град.


Читатель «Телеграфа» запечатлел это погодное явление возле «МакДональдса» и прислал нам фото, на котором видно, что льдинки усеяли столы этого кафе.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: град весна МакДональдс

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