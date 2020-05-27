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На вулиці Ярмарковій сталася аварія за участю трьох машин

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 463

 

Всі обставини встановлюють патрульні

Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mitsubishi, ЗАЗ-1102 та Renault сталася сьогодні, 27 травня, на вулиці Ярмарковій. Про це інформує патрульна поліція.


Всі обставини встановлюються. Регулюють рух патрульні.



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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП

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