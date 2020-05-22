Кременчужани вимагали, щоб Зеленський зупинив реванш проросійських сил

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 1 746

Кременчужани приєдналися до всеукраїнської акції «Стоп реванш». Під стінами Кременчуцької міськради близько 10 осіб в масках та з дотриманням дистанції стояли з плакатами: «Зеленський – зупини реванш проросійських сил», «СтопРеванш», «Імпічмнт Президенту», «Рік президентства – рік реваншу».





Як розповів «Телеграфу» керівник кременчуцького осередку ВО «Свобода» Євген Цимбал, Кременчук приєднався до всеукраїнської акції.





- Провели акцію з вимогою зупинити реванш. Вважаємо, що за рік президентства Зеленського відбувається реванш московії, повертаються на державні посади чиновники часів Януковича. Ми проти к років влади зі здачі національних інтересів перед Росією та світом! Влада крокує прямим курсом Януковича й обрала капітуляцію перед агресором. Ми маємо їх зупинити – сказав Євген Цимбал.

Також акції пройшли у Полтаві, Богуславі, Черкасах, Сумах, Одесі, Маріуполі, Дніпрі, Луцьку та інших. Найбільш масова акція «Стоп реванш» відбулася у Києві на Майдані Незалежності.





Мітинг приурочений до річниці президентства Володимира Зеленського. Учасники акції заявляють, що незадоволені діяльністю президента і вимагають: