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Кременчук, Політика

Кременчужани вимагали, щоб Зеленський зупинив реванш проросійських сил

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 1 746

 

Полтава та Кременчук приєдналися до всеукраїнської акції «Стоп реванш»

Кременчужани приєдналися до всеукраїнської акції «Стоп реванш». Під стінами Кременчуцької міськради близько 10 осіб в масках та з дотриманням дистанції стояли з плакатами: «Зеленський – зупини реванш проросійських сил», «СтопРеванш», «Імпічмнт Президенту», «Рік президентства – рік реваншу».


Як розповів «Телеграфу» керівник кременчуцького осередку ВО «Свобода» Євген Цимбал, Кременчук приєднався до всеукраїнської акції.


- Провели акцію з вимогою зупинити реванш. Вважаємо, що за рік президентства Зеленського відбувається реванш московії, повертаються на державні посади чиновники часів Януковича. Ми проти кроків влади зі здачі національних інтересів перед Росією та світом! Влада крокує прямим курсом Януковича й обрала капітуляцію перед агресором. Ми маємо їх зупинити – сказав Євген Цимбал. 

 

 

Також акції пройшли у Полтаві, Богуславі, Черкасах, Сумах, Одесі, Маріуполі, Дніпрі, Луцьку та інших. Найбільш масова акція «Стоп реванш» відбулася у Києві на Майдані Незалежності.


 

 

Мітинг приурочений до річниці президентства Володимира Зеленського. Учасники акції заявляють, що незадоволені діяльністю президента і вимагають:

  • не переслідувати патріотів;
  • звільнити затриманих майданівців;
  • продовжити політику декомунізації;
  • усунути олігархів від управління державою;
  • припинити «політику капітуляції перед Росією».

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Євген Цимбал, Укрінформ
Теги: акція пикет
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