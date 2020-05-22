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Надзвичайні новини

Велопатруль на території школи зупинив кременчужан з наркотиками

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 964

 

Підозрілих осіб помітили в центрі Кременчука

Сьогодні, близько 14 години, екіпаж велопатрульних оглядав території центральної частини міста. В поле зору інспекторів потрапили дві підозрілі особи, які перебували на території загальноосвітнього навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


 


Патрульні прослідували за чоловіками. У ході спілкування та поверхневого огляду виявили шприц та речовини, ймовірно, наркотичні. Обидва чоловіки кременчужани 30 та 34 років.


На місце викликали слідчого-оперативну групу. Чоловіків передали співробітникам Кременчуцького відділу поліції.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопатруль наркотики
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