Велопатруль на території школи зупинив кременчужан з наркотиками

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Сьогодні, близько 14 години, екіпаж велопатрульних оглядав території центральної частини міста. В поле зору інспекторів потрапили дві підозрілі особи, які перебували на території загальноосвітнього навчального закладу. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.









Патрульні прослідували за чоловіками. У ході спілкування та поверхневого огляду виявили шприц та речовини, ймовірно, наркотичні. Обидва чоловіки кременчужани 30 та 34 років.





На місце викликали слідчого-оперативну групу. Чоловіків передали співробітникам Кременчуцького відділу поліції.



