Смертельна зброя, кохання та еміграція: що почитати кременчужанам

Беар Гриллс «Над пылающей бездной» Небезпечні пригоди в джунглях Амазонії коштували Віллу Джегеру частини його команди, але тепер він отримав незаперечні свідчення: викрадені три роки тому, його дружина і син досі живі. І сліди винуватця Джегерових нещасть ведуть за океан, на Африканський континент. Десь там в полоні тримають його сім’ю, і, якщо поквапитися, у Вілла ще є шанс урятувати їх від неминучої смерті. Їх і тисячі людей, що опинилися в заручниках у фанатиків, які воскресили смертельну зброю й невдовзі завдадуть удару. І зупинити їх можуть тільки відвага й удача Вілла Джегера і його загону.