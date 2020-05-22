Смертельна зброя, кохання та еміграція: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Беар Гриллс «Над пылающей бездной»
Небезпечні пригоди в джунглях Амазонії коштували Віллу Джегеру частини його команди, але тепер він отримав незаперечні свідчення: викрадені три роки тому, його дружина і син досі живі. І сліди винуватця Джегерових нещасть ведуть за океан, на Африканський континент. Десь там в полоні тримають його сім’ю, і, якщо поквапитися, у Вілла ще є шанс урятувати їх від неминучої смерті. Їх і тисячі людей, що опинилися в заручниках у фанатиків, які воскресили смертельну зброю й невдовзі завдадуть удару. І зупинити їх можуть тільки відвага й удача Вілла Джегера і його загону.
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Мэри Пэт Келли «Залив Голуэй»
В основі цього захоплюючого роману – реальна історія сім’ї авторки.
Онора зростала серед безкрайніх зелених долин Ірландії й не уявляла, що колись буде змушена покинути край пращурів. Адже саме тут вона знайшла своє перше кохання, вийшла заміж і народила чудових малюків. Але в середині ХІХ століття починається великий голод, і чоловік Онори Майкл гине. Разом з дітьми та сестрою Майрою вона вирушає до Америки, де на емігрантів ніхто не чекає. Починається низка життєвих випробувань: розчарування і крижана байдужість чужої країни, злидні, тяжка праця, громадянська війна…
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Сандра Браун «Завтрак в постели»
Власниця маленького затишного готелю Слоун Фейрчайлд погодилася на цілий місяць прийняти в себе нареченого найкращої подруги. Картер Медісон – письменник, і до весілля він хоче завершити книгу. Відчинивши двері новому гостю, Слоун несподівано і боязко впустила кохання до свого серця. Вона намагається ігнорувати і навіть не мріяти про те, що могло бути. Та й Картер не залишився до неї байдужим. Закохані постають перед непростим вибором: боротися за своє кохання, чи не завдавати болю дорогій для обох людині.