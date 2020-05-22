Один гектар сухої трави вигорів у Кременчуці

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На пожежі ніхто не постраждав

Вчора, 22 травня, кременчуцькі рятувальники гасили суху рослинність на вул. Залізнична. Про це повдомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС.





Ліквідували вогонь на площі 1 га за півгодини.

На пожежі ніхто не постраждав.



