На Полтавщині немає нових випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу на Полтавщині немає нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Загалом одужали вже 218 жителів області, продовжують хворіти 37 людей.
Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 266 випадків захворювання.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: Кременчук – 106, Полтава – 40, Кременчуцький район – 33, Миргородський район – 14, Горішні Плавні – 13, Кобеляцький район – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 7, Глобинський і Карлівський райони – по 5, Лубни – 4, Чутівський район – 4, Лубенський і Козельщинський райони – по 3, Пирятинський та Оржицький райони – по 2, Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
В Україні зафіксовано 20580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.