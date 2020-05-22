На Полтавщині немає нових випадків захворювання на COVID-19

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За минулу добу на Полтавщині немає нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





Загалом одужали вже 218 жителів області, продовжують хворіти 37 людей.





Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 266 випадків захворювання.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки: Кременчук – 106, Полтава – 40, Кременчуцький район – 33, Миргородський район – 14, Горішні Плавні – 13, Кобеляцький район – 12, Зіньківський район – 10, Полтавський район – 7, Глобинський і Карлівський райони – по 5, Лубни – 4, Чутівський район – 4, Лубенський і Козельщинський райони – по 3, Пирятинський та Оржицький райони – по 2, Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.





В Україні зафіксовано 20580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19





За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.