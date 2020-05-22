Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.05.2020 20:50
Підтверджені:
Україна20148
Кременчук105
Хворі:
Україна12975
Кременчук11
Одужало:
Україна6585
Кременчук90
Померло:
Україна588
Кременчук4
Кременчук

500 квітів поцупили з кременчуцьких клуб всього лиш за місяць

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 719

 

Благоустрій Кременчука звертається до кременчужан з проханням схаменутися

У Кременчуці за місяць викрали близько 500 квітів з клуб, про це повідомляється на сторінці Благоустрою Кременчука. 


- День за днем ми намагаємось зробити наше місто красивішим і яскравішим. На сьогоднішній день на клумбах міста висаджено вже близько 80 000 тисяч квітів. Це зовсім не легка праця, перш ніж засаджувати ми виконуємо: прополку, перекопка, внесення добрива та тільки потім виконується посадка квітників. Посадка виконується з 28 квітня, а квітів викрадено вже близько 500шт. А що буде далі???? Люди зупиніться адже ми працюємо для Вас... - йдеться у повідомленні. 


Найбільш цинічним вважають крадіжку квітів з пам'ятника Героям АТО у сквері Ювілейному. 


- Одна людина на колінах вшановує пам'ять героїв АТО, а інша просто розкрадає, знищує, руйнує... Як же низько можна впасти. Люди схаменіться...


3
Автор: Альона Душенко
Теги: квіти Благоустройство Кременчуга
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх