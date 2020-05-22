500 квітів поцупили з кременчуцьких клуб всього лиш за місяць

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 719

У Кременчуці за місяць викрали близько 500 квітів з клуб, про це повідомляється на сторінці Благоустрою Кременчука.





- День за днем ми намагаємось зробити наше місто красивішим і яскравішим. На сьогоднішній день на клумбах міста висаджено вже близько 80 000 тисяч квітів. Це зовсім не легка праця, перш ніж засаджувати ми виконуємо: прополку, перекопка, внесення добрива та тільки потім виконується посадка квітників. Посадка виконується з 28 квітня, а квітів викрадено вже близько 500шт. А що буде далі???? Люди зупиніться адже ми працюємо для Вас... - йдеться у повідомленні.





Найбільш цинічним вважають крадіжку квітів з пам'ятника Героям АТО у сквері Ювілейному.





- Одна людина на колінах вшановує пам'ять героїв АТО, а інша просто розкрадає, знищує, руйнує... Як же низько можна впасти. Люди схаменіться...



