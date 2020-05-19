Кременчужанка виборола ІІ місце на Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Одинадцятикласниця Діана Ожерельєва з ліцею «Політ» посіла ІІ місце в ІV (всеукраїнському) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.





Діана Ожерельєва – призерка мовних конкурсів та олімпіад з історії, призерка МАН, лауреат стипендії імені Героя України Ігоря Сердюка.





Підготувала одинадцятикласницю до змагань Заслужений учитель України Малюк Юлія.



