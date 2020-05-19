Через борги приміське залізничне перевезення може «не вийти» з карантину

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 487 Коментарів: 1

За 2019 рік та перший квартал 2020 року Укрзалізниця не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги. Про це інформують на сайті Укрзалізниці.









За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення. Тому закликають місцеві органи самоврядування невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у регіонах після завершення карантинних обмежень.





Зокрема, за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні склав 112,3 млн грн (21,8%), борг — 403,4 млн грн. У першому кварталі 2020 року ситуація з погашенням збитків від пільгових перевезень у приміському сполученні тільки погіршилась: компенсовано — 14,6 млн грн (12,8%), борг — 99,1 млн грн.





Найбільше заборгувала Львівська та Харківська області - по 61 мільйону гривень. Щодо Полтавщини, то борг перед перевізником становить 16,6 мільйона гривень.





Джерело: www.uz.gov.ua