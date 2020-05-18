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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина компенсувала УЗ лише 19% пільгових перевезень

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 559

Антирекорд встановили у Луганській області. Область не відшкодовувала жодної гривні

Південна залізниця отримала лише 14,5% від необхідного обсягу компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій, про що повідомляє пресслужба філії.


Протягом 3 місяців регіональна філія «Південна залізниця» у приміському сполученні перевезла 2 млн 21,7 тис. пасажирів пільгових категорій, компенсація за які повинна відшкодовуватися місцевими органами влади, на суму 18011,9 тис. грн.


Понад 50% збитків відшкодовується у Чернігівській, Кіровоградській та Донецькій областях (з урахуванням погашення заборгованості за минулорічні перевезення пільговиків). Понад третину суми, яка підлягає компенсації, отримано філією від Сумської області. Лише 19% збитків відшкодовуються за здійснені пільгові перевезення у Полтавській області. Компенсація за перевезення пільговиків Харківщини склала  менше 7%. 


Антирекорд встановили у Луганській області. Область не відшкодовувала жодної гривні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця льготный проезд льготники компенсация

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