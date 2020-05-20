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Під варту посадили кременчужанина, який зарізав рідного брата

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 923

 

Підозрюваний взявся за ножа в результаті конфлікту під час алкогольного дозвілля

44-річному жителю Кременчука повідомили про підозру в умисному вбивстві рідного брата (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


Нагадаймо, вбивство сталося 17 травня у Крюкові, на вулиці Василя Стуса. Рідні брати перебували вдома, розпивали алкоголь. Під час раптово виниклого конфлікту старший вдарив молодшого ножем у груди та шию. Від отриманих тілесних ушкоджень та втрати великої кількості крові 33-річний потерпілий помер на місці події. Після цього прийшов до матері і сказав, щоб вона викликала «швидку». Жінка, окрім медиків, зателефонувала ще й правоохоронцям.


Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство Крюків зарезал ножевое ранение нож

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