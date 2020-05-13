Сьогодні на маршрути у Кременчуці вийшло менше маршруток - мало пасажирів

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 828 Коментарів: 2

Сьогодні, 13 травня, на маршрути у Кременчуці вийшло менше маршруток. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту міста Руслан Івашина.





На маршрути вийшло 103 маршрутки, замість 147. Все через малий пасажиропотік. З комунального транспорту працюють 42 тролейбуса та 10 автобусів.









Деякі кременчужани скаржаться, що зранку їм доводиться чекати на зупинці вільну маршрутку чи тролейбус, адже заповнені проїжджають повз.





- Така ситуація нормальна і вона триватиме і надалі, адже ми беремо пасажирів по кількості сидячих місць, - повідомив Івашина. - Прохання до кременчужан поставитися до цього з розумінням та раніше виходити на зупинки, щоб у порядку черги, дочекатися вільного транспорту.