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Сьогодні на маршрути у Кременчуці вийшло менше маршруток - мало пасажирів

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 828 Коментарів: 2

 

На маршрути вийшло 103 маршрутки, замість 147

Сьогодні, 13 травня, на маршрути у Кременчуці вийшло менше маршруток. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління транспорту міста Руслан Івашина.


На маршрути вийшло 103 маршрутки, замість 147. Все через малий пасажиропотік. З комунального транспорту працюють 42 тролейбуса та 10 автобусів.


У Кременчуці на маршрути вийдуть 147 маршруток, 42 тролейбуси та 10 автобусів (графік руху)


Деякі кременчужани скаржаться, що зранку їм доводиться чекати на зупинці вільну маршрутку чи тролейбус, адже заповнені проїжджають повз.


- Така ситуація нормальна і вона триватиме і надалі, адже ми беремо пасажирів по кількості сидячих місць, - повідомив Івашина. - Прохання до кременчужан поставитися до цього з розумінням та раніше виходити на зупинки, щоб у порядку черги, дочекатися вільного транспорту.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: транспорт спецперевезення

Коментарі: 2

25
sem:
Сьогодні, 12:29

А что случилось я не могу понять? Маршрутчики регулярно когда подают расчеты на повышения тарифа, указывают, что они перевозят только сидячих пасажиров. Так вот и работайте, что не так? как раз тот случай!

То то им не так, то что то подоражало., и.т.д! Во всем цевилизованом мире, городской общественный транспорт является коммунальным/муницыпальным, а у нас к сожалению не в каждом районе жители могут им воспользуватся, и стают в очередной раз жертвами прихоти, со стороны маршрутных такси! 


4 0
97
Yuri:
Сьогодні, 12:37

У меня спецбилета нет. Подошел, спрашиваю - повезете? Отказал  - и назвал сумму штрафа. Никаких обид-претензий, понимаю. НО - к чему рассказы о "мало пассажиров"???


2 0

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