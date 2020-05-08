Кременчуцькі ФОПи можуть оформити допомогу на дітей онлайн і в ЦНАПі — на вибір

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 520 Коментарів: 1

У Центрі надання адмінпослуг роз'яснили покроково, як спрощенцям 1-ї та 2-ї групи оформити допомогу на дітей

Фізичні особи-підприємці можуть оформити допомогу на дітей до 10 років, навіть не звертаючись особисто у ЦНАП: для цього слід заповнити електронну форму онлайн на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики в розділі е-сервіси, а також додати необхідні документи. Також можна скористатися Єдиним порталом державних послуг «Дія».







Фахівці ЦНАП також надали покрокову інструкцію для тих, хто звертатиметься по допомогу особисто



КРОК 1: отримати довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного соціального внеску (форма ОК-7). За наявності кваліфікаційного електронного підпису форму ОК-7 можна отримати онлайн, скориставшись сервісами Порталу електронних послуг.





КРОК 2: відкрити рахунок в банку для отримання соціальних виплат;





КРОК 3: зареєструватися в електронну чергу ЦНАП по телефонних номерах 15-88, 067405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт ЦНАП.





КРОК 4: прийти до обраного відділення ЦНАП на точно призначений день і час. На прийомі, для заповнення адміністратором ЦНАП відповідної заяви, необхідно надати:

паспорт (ID-картка та форма 13);

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини (дітей);

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні

відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

заяву з банку для проведення соціальних виплат.

Детальна інформація щодо переліку необхідних документів розміщена на сайті ЦНАП.





КРОК 5: отримати смс-повідомлення про готовність послуги та звернутися до обраного відділення ЦНАП за результатом.





За даними департаменту соцзахисту населення, станом на 8 травня до ЦНАПу надійшло 133 звернення від підприємців, 53 перебувають на опрацюванні районних управлінь соцзахисту населення.