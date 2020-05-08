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Кременчуцькі ФОПи можуть оформити допомогу на дітей онлайн і в ЦНАПі — на вибір

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 520 Коментарів: 1

 

У Центрі надання адмінпослуг роз'яснили покроково, як спрощенцям 1-ї та 2-ї групи оформити допомогу на дітей

Фізичні особи-підприємці можуть оформити допомогу на дітей до 10 років, навіть не звертаючись особисто у ЦНАП: для цього слід заповнити електронну форму онлайн на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики в розділі е-сервіси, а також додати необхідні документи. Також можна скористатися Єдиним порталом державних послуг «Дія».


 


Фахівці ЦНАП також надали покрокову інструкцію для тих, хто звертатиметься по допомогу особисто


КРОК 1: отримати довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного соціального внеску (форма ОК-7). За наявності кваліфікаційного електронного підпису форму ОК-7 можна отримати онлайн, скориставшись сервісами Порталу електронних послуг.


КРОК 2: відкрити рахунок в банку для отримання соціальних виплат;


КРОК 3: зареєструватися в електронну чергу ЦНАП по телефонних номерах 15-88, 067405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт ЦНАП


КРОК 4: прийти до обраного відділення ЦНАП на точно призначений день і час. На прийомі, для заповнення адміністратором ЦНАП відповідної заяви, необхідно надати:

  • паспорт (ID-картка та форма 13);
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини (дітей);
  • довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні
  • відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
  • заяву з банку для проведення соціальних виплат.

Детальна інформація щодо переліку необхідних документів розміщена на сайті ЦНАП.


КРОК 5: отримати смс-повідомлення про готовність послуги та звернутися до обраного відділення ЦНАП за результатом.


За даними департаменту соцзахисту населення, станом на 8 травня до ЦНАПу надійшло 133 звернення від підприємців, 53 перебувають на опрацюванні районних управлінь соцзахисту населення. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ФОП допомога ЦНАП допомога на дітей

Коментарі: 1

1 246
inattentive:
Сьогодні, 14:33

А что делать другим предприятиям,которые практически стоят ?  

.... ст. 617 Гражданского кодекса Украины отсутствие средств, необходимых для выплаты заработной платы не освобождает работодателя от ответственности за нарушение обязательства по выплате заработной платы.

Следовательно, в случае длительного продления карантина и вызванного им кризиса, работодатели будут вынуждены прибегать к сокращению персонала.              И это плачевно.


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