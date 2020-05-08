Кременчуцька ТЕЦ не зменшила суми в платіжках за гарячу воду: чекайте перерахунку в червні

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 927 Коментарів: 2

Кременчужани отримали платіжки за компослуги за квітень. Абонентам ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» зробили перерахунок за опалення — знизили суми у платіжках на 37%, проте рахунок на гарячу воду прийшов у повному обсязі.





- Я зверталася до абонвідділу КремТЕЦ за телефоном, мені сказали, що перерахунку не буде, і що постанова про перерахунок розповсюджується лише на опалювальний сезон. Проте 7 днів у квітні ще тривав опалювальний сезон, і, до того ж, за опалення зробили знижку, - розповіла «Телеграфу» абонентка КремТЕЦ.







Натомість абоненти КП «Теплоенерго» кажуть, що в їхніх платіжках є перерахунок по обом послугам (і за тепло, і за гарячу воду).





Під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії повідомили, що КремТЕЦ зараз проводить перерахунок за гарячу воду. Коли ці суми будуть відображені у платіжках? Із цим питанням ТЪ звернувся до директора ТОВ Кременчуцька ТЕЦ» Андрія Щербаня.



Андрій Щербань повідомив, що споживачі побачать перерахунок за гарячу воду (за 7 днів) вже у платіжках за травень, які надійдуть в червні. Зараз людям рахунки вже розіслані — і повторно квитанції з коригуванням не надійдуть. Директор КремТЕЦ підкреслив, що перерахунок, відповідно до Постанови КМУ (№1082 від 24.12.19) про коригування нарахувань залежно від вартості газу, передбачений лише на опалювальний сезон. Рішення про строки опалювального сезону у багатоквартирних будинках приймає орган місцевого самоврядування, тому й визначена дата — до 7 квітня.