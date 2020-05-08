У Будинку футболу обговорили вихід клубів з карантину

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Вчора, 7 травня, у Будинку футболу відбулася нарада щодо розробки медичного протоколу, який регулюватиме вихід клубів із карантину. У зустрічі також узяли участь представники Комітету арбітрів УАФ та Спортивно-медичного комітету УАФ, УПЛ, ПФЛ і футбольної профспілки.

Учасники зібрання обговорили різні аспекти й варіанти відновлення тренувального процесу в клубах та обов’язкові вимоги, які потрібно буде виконувати футболістам, тренерам, адміністраторам і співробітникам футбольних клубів. Також відбулося попереднє обговорення частини протоколу, яка стосується відновлення матчів чемпіонату й Кубку України. Фінальний документ буде затверджено після врахування всіх ключових медичних вимог і погодження з Міністерством охорони здоров’я України.









Перший віце-президент УАФ Олег Протасов нагадав, що Кабінет Міністрів України дозволив із 12 травня відновити групові тренування в клубах на закритих базах. Забезпечення необхідних умов для проведення таких тренувань зараз є пріоритетом номер один.

За словами Вадима Костюченка, далі УАФ на наступному тижні проведе моніторинг щодо того, як клуби виконують протокол, чи розпочали тренування, з якими складнощами зіткнулися на цій стадії. На основі цих даних та даних від МОЗ щодо розвитку пандемії будуть розроблятися наступні вимоги щодо відновлення матчів чемпіонату та Кубку України.

- Усю цю інформацію буде систематизовано й передано 27 травня УЄФА - на цю дату заплановане чергове засідання виконкому організації, де будуть ухвалюватися проміжні рішення щодо національних чемпіонатів і єврокубків сезону-2019/2020, - зазначив Вадим Костюченко.

Голова Спортивно-медичного комітету УАФ В’ячеслав Попов підтвердив необхідність проведення обов’язкового тестування всіх футболістів і співробітників клубів. На першому етапі погодять всі основні моменти саме щодо відновлення тренувань, зокрема, обов’язкового тестування всіх учасників процесу від клубів. Пізніше протокол буде доповнено з урахуванням необхідних вимог до початку матчів чемпіонату. Звичайно ж, головними в цьому протоколі є питання діагностики захворювання - перед початком тренувань і за 2-3 дні до кожного матчу. Загалом тестування в таких масштабах - дуже дорогий захід. Окрім того, є проблема з лабораторним забезпеченням процесу тестування.





Вихід Першої ліги зі сплячки та з «коронакризи»

Президент Професіональної футбольної ліги Сергій Макаров в інтерв’ю виданню SportArena розповів, що планують догравати сезон, проте для цього потрібне рішення уряду про зняття обмежень, пов'язаних з карантином. Причому це стосується не тільки дозволу на тренування і проведення матчів. Повинні також відновити роботу транспорт, готелі, кафе/ресторани.





- Чи можливий варіант, за якого замість всіх турів, що залишилися, будуть міні-турніри «за інтересами» - за підвищення в класі і за уникнення вильоту з ліг?





- Справжню ситуацію з кількістю заражених і динамікою епідемії в Україні та світі знає, напевно, тільки Господь Бог. Тому ми намагаємося продумати різні шляхи розвитку подій - від найбільш жорсткого (продовження карантину і скасування догравання сезону) до найбільш сприятливого (ситуація дозволить дограти чемпіонати в повному обсязі). Обговорюємо і проміжні варіанти, коли в дограванні залучені будуть не всі команди, а тільки ті, хто має шанси на підвищення або пониження в класі. На цю мить залишається в силі Регламент змагань, жодних інших рішень не прийнято.









- Чи є взаєморозуміння щодо виходу в Favbet Лігу з УПЛ? Чи синхронізували ваші позиції?





- Ми постійно спілкуємося з колегами з УПЛ, в тому числі в рамках робочої групи з УАФ і футбольною профспілкою. На сьогодні позиції синхронізовані повністю, адже регламенти УПЛ і ПФЛ і надалі діють.





- Дуже важливо: чи залишається в силі та формула обміну команд, яка прописана в чинному регламенті?





- На цю мить так.

- Напевно, учасники онлайн-нарад з регіонів говорили про такий чинник як збій форми гравців. Скільки часу буде виділено командам для, скажімо так, позапланових зборів?





- Близько 2-3 тижні. Якщо до тренувань можна буде приступити з 12 травня, а змагання відновляться в кінці травня - на початку червня. Єдиний нюанс - перед початком тренувань футболістів потрібно буде протестувати на наявність коронавірусу, ця процедура може трохи затягнути початок тренувального процесу.

- Чи розглядався варіант, за якого після відновлення турнірів відбудеться спалах захворювання? Що тоді?





- Це одне з найболючіших питань. Чіткого рішення поки не сформульовано. Обов'язково акцентуємо на цьому увагу Медичного комітету УАФ, для такого випадку має бути продуманий алгоритм дій.





- Як виглядатиме футбол нової епохи? Футболісти гратимуть у звичній формі або, можливо, ми побачимо кадри з постапокаліптичних фільмів з костюмами хімзахисту і масками?





- Сподіваюся, що до костюмів хімзахисту не дійде. Хоча мені складно уявити навіть футболіста в масці. Не буде шикувань команд в підтрибунних тунелях, не буде рукостискань і обмінів вимпелами або футболками. Кожен футболіст має бути забезпечений персональною пляшкою води. А ось журналістів без масок не пустять на пресконференцію, тож що готуйте «екіпірування»

- Тести, як ми вже розуміємо, є дорогі імпортні і не дуже дорогі наші. Але, в будь-якому випадку, це ж додаткові витрати. Хто їх понесе?





- Ми спілкуємося з УАФ, просимо допомоги для клубів в цьому питанні. Остаточне рішення ще не прийняте. Поки клубам доводиться розраховувати на себе.





- Що говорять у ФІФА, УЄФА та УАФ з приводу самої процедури проведення «карантинних» матчів? Хто допускатиметься на стадіони? Як виглядатиме новий футбол в плані логістики, розміщення по посадкових місцях?





- На стадіони допускатиметься обмежене коло людей. По суті, це будуть тільки ті, без кого неможливе проведення матчу - футболісти, тренери, офіційні особи, співробітники стадіону та супутніх служб, журналісти.

- Ймовірно, питання, на яке немає відповіді - але все ж: коли можна задуматися про матчі з глядачами?





- Ви маєте рацію, на це питання відповіді немає. В Європі чути оцінки, що в цьому році глядачів на стадіонах ми не побачимо. У будь-якому випадку, дозвіл на матчі з глядачами в нашій країні - прерогатива Кабміну.









За оптичного сценарію Прем'єр-ліга стартує 30 травня





Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий в ефірі програми «Великий футбол» розповів про плани поновлення сезону після карантину.

- Зараз ми розглядаємо оптимістичний варіант розвитку подій. Якщо на нас чекає послаблення умов карантину, то ми розраховуємо, що перший матч 24 туру відбудеться 30 травня. З 12 до 17 травня всі футболісти, тренери, працівники клубів та арбітри мають пройти тестування. Зараз ми працюємо над створенням єдиного протоколу згідно з яким гравці допускатимуться до матчів. Головною умовою точно буде негативний результат тесту на covid-19 в усіх учасників матчу. Деякі клуби говорили, що є проблема з тестами, і ми, як і УАФ, зробимо все можливе щоб всі їх отримали. Ми розіслали клубам робочий варіант календаря і триває його обговорення, – зауважив Євген Дикий.





30 травня планують провести 24 тур чемпіонату, а 6 червня – 25 тур. Нагадаємо, що в УПЛ виступає клуб з Полтавщини – «Ворскла».



