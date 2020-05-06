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7 мая начнут работать рынки «Центральный» и «Толока»

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 1 381 Коментарів: 1

 

Они прошли проверку Госпродпотребслужбы

В четверг, 7 мая, начнут работать два кременчугских рынка – «Центральный» и «Толока». На центральном рынке планируют открыть молочные и мясные ряды, а не только овощные. Об этом «Телеграфу» стало известно из собственных источников.


Сегодня, 6 мая, оба рынка прошли проверку Госпродпотребслужбы.

Проверялась их готовность работать в условиях карантина. Это часть обязательной процедуры перед открытием. Госпродпотребслужба проверяет, выполнили ли рынки требования по противоэпидемической безопасности, предусмотренные нормативными документами – в частности, Постановлением №14 МОЗУ и Постановлением №313 Кабмина.


Рынки должны обеспечить температурный скрининг покупателей на входе, антисептики, установить защитные экраны на рабочих местах продавцов, нанести специальную разметку для соблюдения социальной дистанции и др.


До начала проверки руководители городских рынков получили полный перечень противоэпидемических мероприятий, которые они должны выполнить.


Кроме проверки рынков перед открытием, кременчугское отделение Госпродпотребслужбы будет обеспечивать ежедневный мониторинг их работы в условиях карантина – проверять, выполняются ли там противоэпидемические мероприятия.


Противоэпидемический штаб во главе с мэром Кременчуга принял решение, что в период карантина городские рынки в будние дни будут работать с 10 часов утра. По поводу режима работы в выходные дни решение примет администрация рынков.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин рынок торговля Гспродпотребслужба молоко мясные ряды Кременчуг овощи и фрукты антисептики

Коментарі: 1

213
euroexpert:
Сьогодні, 19:28

Не один ли "хозяин" у рынков – «Центральный» и «Толока» ? 


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