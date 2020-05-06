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Кременчук, Освіта

Коли кременчуцькі вихователі отримають зарплату за квітень: чому її затримали

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 948 Коментарів: 3

 

Загалом по бюджетним установам міста заборгованість складає близько 16 млн 941 тисячі грн, це стосується не лише освіти, а й сфери культури, спорту

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулося кілька вихователів з дитячих садочків Кременчука з приводу того, що їм затримують заробітну плату за квітень. Зазвичай вони отримують гроші наприкінці місяця, проте на цей раз станом на 6 травня грошей освітяни так і не мають.


У департаменті освіти Кременчука та на службі підтримки мера 15-63 людям нічим допомогти не змогли, не прояснили ситуацію. Нам не вдалося нічого дізнатися й у директора департаменту освіти нашого міста Геннадія Москалика, він відповів, що не має інформації з цього приводу.


Тоді із цим питанням ми звернулися до начальниці бюджетного відділу міського фінансового управління Тетяни Тетьоркіної. Вона пояснила, що наразі дійсно є затримка із зарплатами у Кременчуці не лише у сфері освіти, а у сфері культури, спорту.


Затримка пов'язана з кількома факторами:

  • вплинув на місто закон, який обмежує надходження плати за землю, яка є однією зі складових, що наповнює міський бюджет (таким чином Кременчук не отримав близько 15 млн грн);
  • у зв'язку з карантином багато підприємств призупинили роботу, тому надходить менше податків (єдиний податок, ПДФО).

Зарплату у першу чергу отримали ключові на даний час галузі, які знаходяться «на передовій». Загалом станом на 6 травня по бюджетним установам міста заборгованість складає близько 16 млн 941 тисячі грн.


Протягом 6-7 травня мають прийти надходження від великих платників податків, які наповнять бюджет (таких як Крюківський вагонобудівний завод, «Укртатнафта» тощо), вони і врятують ситуацію протягом найближчих двох днів люди отримають свої зарплати.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: debaty.sumy.ua
Теги: зарплаты воспитатель карантин бюджет Кременчуга налоги налогоплательщики

Коментарі: 3

776
bodyny:
Сьогодні, 17:44

Фіолетову газетку отримують в поштові скринькі освітяни !!! Хай будуть задоволенні турботою влади про них Може порожній холодильник навчить думати коли на виборах відаєш свій голос за популістів


6 3
278
stronzo:
Сьогодні, 17:48

Але вихователі зможуть пройтися по алеям, насолоджуючись тополею чорною, туями та вишнями, та читаючи місцеву газету про звитяги мера у відповідальному розподілі бюджету.


11 1
82
DioGen:
Сьогодні, 19:09

А когда начали этот так называемый карантин, никто не думал что поступления в бюджет будет снижено? Вроде такие вумные там люди, не первый год руководят, в экономике должны разбиратся. Главное политики зарплату получают...из бюджета...на них хватает. А вот медикам или педагогам, нет нет да и задержат. Плохо нету смайла "фейспалм"


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