Коли кременчуцькі вихователі отримають зарплату за квітень: чому її затримали

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 948 Коментарів: 3

Загалом по бюджетним установам міста заборгованість складає близько 16 млн 941 тисячі грн, це стосується не лише освіти, а й сфери культури, спорту

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулося кілька вихователів з дитячих садочків Кременчука з приводу того, що їм затримують заробітну плату за квітень. Зазвичай вони отримують гроші наприкінці місяця, проте на цей раз станом на 6 травня грошей освітяни так і не мають.





У департаменті освіти Кременчука та на службі підтримки мера 15-63 людям нічим допомогти не змогли, не прояснили ситуацію. Нам не вдалося нічого дізнатися й у директора департаменту освіти нашого міста Геннадія Москалика, він відповів, що не має інформації з цього приводу.





Тоді із цим питанням ми звернулися до начальниці бюджетного відділу міського фінансового управління Тетяни Тетьоркіної. Вона пояснила, що наразі дійсно є затримка із зарплатами у Кременчуці не лише у сфері освіти, а у сфері культури, спорту.





Затримка пов'язана з кількома факторами:

вплинув на місто закон, який обмежує надходження плати за землю, яка є однією зі складових, що наповнює міський бюджет (таким чином Кременчук не отримав близько 15 млн грн);

у зв'язку з карантином багато підприємств призупинили роботу, тому надходить менше податків (єдиний податок, ПДФО).

Зарплату у першу чергу отримали ключові на даний час галузі, які знаходяться «на передовій». Загалом станом на 6 травня по бюджетним установам міста заборгованість складає близько 16 млн 941 тисячі грн.





Протягом 6-7 травня мають прийти надходження від великих платників податків, які наповнять бюджет (таких як Крюківський вагонобудівний завод, «Укртатнафта» тощо), вони і врятують ситуацію – протягом найближчих двох днів люди отримають свої зарплати.