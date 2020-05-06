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Кременчук, Споживач

Кременчужани запитують: чому опалення у квітні коштує майже стільки ж як у березні?

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 1 690 Коментарів: 4

Як з'ясувалося, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» зробить перерахунок за квітень у травні

Чому вартість опалення за 7-8 днів квітня майже така ж сама, як у березні (лише на 200 гривень дешевше)? Таке запитання від кременчужанина пролунало сьогодні під час трансляції засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної медико-біологічної ситуації.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що це може бути пов'язано із температурним режимом і фактичним зняттям показників теплового лічильника в будинку (якщо показники знімаються 20 числа, то у квітень потрапляють нарахування ще 10 днів за березень).

Під час наради комунальників на питання відповів представник ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (підприємство обслуговує споживачів лівобережжя). Він повідомив, що за квітень абонентам виставлені рахунки в повному обсязі, без коригування нарахувань, що залежать від ціни на газ. Відкориговані рахунки споживачі отримають у травні.

КП «Теплоенерго», яке обслуговує абонентів правобережжя, встигло виставити за квітень відкориговані рахунки, повідомив директор підприємства Віталій Одношевний.

У квітні ціна на газ для всіх категорій споживачів була найнижчою за весе сезон: 2897 грн за 1000 куб м (без врахування транспортування та розподілу). Для порівняння: у грудні 2019 року вона складала 4276,7 грн за 1000 куб м.


Коефіцієнти перерахунку за квітень для населення (за даними підприємств) такі:

  • По ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»: 0,63 і на опалення, і на гарячу воду (тобто зниження на 37%)
  • По КП «Теплоенерго»: 0,635 — на опалення (зниження на 36,5%); 0,66 — на гарячу воду (зниження на 34%).


Раніше ми повідомляли, що теплові рахунки кременчужан за березень зменшили на третину, а також про відсотки знижок за весь сезон (включно з березнем) 2019-2020 років.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення перерахунок коригування Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ

Коментарі: 4

1 235
shtai:
Сьогодні, 17:22

Під час наради комунальників на питання відповів представник ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (підприємство обслуговує споживачів лівобережжя). Він повідомив, що за квітень абонентам виставлені рахунки в повному обсязі, без коригування нарахувань, що залежать від ціни на газ. Відкориговані рахунки споживачі отримають у травні.

 

А зараз хіба не травень?

 

І навіть якщо рахувати 10 днів березня і навіть 10 днів квітня, то це для нашої мєрії повний місяць?


4 0
3 464
Дмитрий:
Сьогодні, 17:31

 

Він повідомив, що за квітень абонентам виставлені рахунки в повному обсязі, без коригування нарахувань, що залежать від ціни на газ. Відкориговані рахунки споживачі отримають у травні.

Перенесем скорректированную уменьшенную оплату отопления на потом.

Благодетели.

ипа того, что в июне счета на отопление отрицательными в платёжках будут. Ох и барыги. В июне нет отопления.

пс. 6 мая


13 0
258
canek:
Сьогодні, 18:12

Ох уж эти хапуги!сильно обидно что нет на них управы!


4 0
3 710
zzzzzz:
Сьогодні, 19:15

От же Порох шо робить!



Шо зеленые молча пережовують!


2 3

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