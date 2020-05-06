Кременчужани запитують: чому опалення у квітні коштує майже стільки ж як у березні?

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 1 690 Коментарів: 4

Як з'ясувалося, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» зробить перерахунок за квітень у травні

Чому вартість опалення за 7-8 днів квітня майже така ж сама, як у березні (лише на 200 гривень дешевше)? Таке запитання від кременчужанина пролунало сьогодні під час трансляції засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної медико-біологічної ситуації.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що це може бути пов'язано із температурним режимом і фактичним зняттям показників теплового лічильника в будинку (якщо показники знімаються 20 числа, то у квітень потрапляють нарахування ще 10 днів за березень).

Під час наради комунальників на питання відповів представник ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (підприємство обслуговує споживачів лівобережжя). Він повідомив, що за квітень абонентам виставлені рахунки в повному обсязі, без коригування нарахувань, що залежать від ціни на газ. Відкориговані рахунки споживачі отримають у травні.

КП «Теплоенерго», яке обслуговує абонентів правобережжя, встигло виставити за квітень відкориговані рахунки, повідомив директор підприємства Віталій Одношевний.

У квітні ціна на газ для всіх категорій споживачів була найнижчою за весе сезон: 2897 грн за 1000 куб м (без врахування транспортування та розподілу). Для порівняння: у грудні 2019 року вона складала 4276,7 грн за 1000 куб м.





Коефіцієнти перерахунку за квітень для населення (за даними підприємств) такі:

По ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»: 0,63 і на опалення, і на гарячу воду (тобто зниження на 37%)

По КП «Теплоенерго»: 0,635 — на опалення (зниження на 36,5%); 0,66 — на гарячу воду (зниження на 34%).





Раніше ми повідомляли, що теплові рахунки кременчужан за березень зменшили на третину, а також про відсотки знижок за весь сезон (включно з березнем) 2019-2020 років.