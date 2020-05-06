На Полтавщині судитимуть чоловіка, який намагався незаконно продати предмети старовини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 439

Наконечники, стріли та монети полтавець намагався відправити поштою під виглядом одягу до Литви

Прокуратура Полтавської області направила до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості, укладеною з місцевим жителем, який вчинив закінчений замах на контрабанду культурних цінностей (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Слідство з'ясувало, що полтавець створив в інтернеті особистий акаунт. Там для продажу викладав фото предметів старовини. У результаті він продав особі, яка проживає на території Литви, 29 предметів: наконечники стріл, шпильку, монету денарій, фібулу (брошку), солярний амулет, бубонець та трапецієподібну підвіску. Усе це він намагався відправити за кордон від імені вигаданої особи, сказавши оператору поштового зв’язку, що в посилці одяг.





Посилку виявили співробітниками УСБУ в Полтавській області. За висновком судової мистецтвознавчої експертизи, вилучені предмети старовини належать до культурних цінностей, що мають історичне значення.