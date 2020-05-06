Під шляхопроводом на Першому Занасипі застряг маніпулятор

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Кількість «жертв» мосту зростає кожного дня
Сьогодні, 6 травня, під шляхопроводом на Першому Занасипу застряг маніпулятор. Світлину надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.
Автомобільний рух на цій ділянці дороги ускладнений.
Нагадаймо, вчора там застрягла фура.
Сразу вспомнился советский Винни-Пух "Ты фто, застрял?"
Эта новость чаще чем ремонт Крюковског моста. Почему ?
Потому что это интересно. В отличии от моста который ещё при покойном (покойных) мэрах обсуждался не один десяток лет.
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Пора путепроводу свою страничку в инстаграм заводить!
Колеса приспустить и... проедет...)
Интересно, насколько ниже должен быть мост, что бы водитель не габарита задумался, а проеду ли я?