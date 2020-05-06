Надзвичайні новини Під шляхопроводом на Першому Занасипі застряг маніпулятор Сьогодні, 16:45 Переглядів: 875 Коментарів: 5 Кількість «жертв» мосту зростає кожного дня Сьогодні, 6 травня, під шляхопроводом на Першому Занасипу застряг маніпулятор. Світлину надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.

Автомобільний рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Нагадаймо, вчора там застрягла фура. 0 Автор: Євгенія Каблучка

Коментарі: 5

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