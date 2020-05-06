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Надзвичайні новини

Під шляхопроводом на Першому Занасипі застряг маніпулятор

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 875 Коментарів: 5

 

Кількість «жертв» мосту зростає кожного дня

Сьогодні, 6 травня, під шляхопроводом на Першому Занасипу застряг маніпулятор. Світлину надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.


Автомобільний рух на цій ділянці дороги ускладнений.


Нагадаймо, вчора там застрягла фура.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: первая Занасыпь шляхопровід

Коментарі: 5

82
DioGen:
Сьогодні, 16:51

Сразу вспомнился советский Винни-Пух "Ты фто, застрял?"satisfied


2 0
1 239
inattentive:
Сьогодні, 16:51

Эта новость чаще чем ремонт Крюковског моста. Почему ?wink


0 0
2 532
ИМХО:
Сьогодні, 16:53

Цитата: inattentive

Эта новость чаще чем ремонт Крюковског моста. Почему ?wink

Потому что это интересно. В отличии от моста который ещё при покойном (покойных) мэрах обсуждался не один десяток лет.

____

Пора путепроводу свою страничку в инстаграм заводить!


0 0
40
rva:
Сьогодні, 17:59

Колеса приспустить и... проедет...)

 


0 0
3 694
Oleg Olimp:
Сьогодні, 18:24

Интересно, насколько ниже должен быть мост, что бы водитель не габарита задумался, а проеду ли я?


1 0

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