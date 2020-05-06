5 травня до Кременчука з-за кордону повернулося п'ятеро осіб: усі самоізолювалися

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Учора, 5 травня, до Кременчука повернулося п'ять громадян з таких країн як Польща, Росія, Франція, Швейцарія, Португалія (по одному з кожної із них). Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Усі вони одразу вийшли на контакт з сімейними лікарями та підписали добровільні згоди (ще на кордоні, а у Кременчуці повторно) щодо самоізоляції, перебувають вдома, відповідні умови для цього у них є.





З початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 750 кременчужан. Станом на 6 травня таких 95, три людини, які приїхали з-за кордону, знаходяться на обсервації у водолікарні.



