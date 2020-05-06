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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

5 травня до Кременчука з-за кордону повернулося п'ятеро осіб: усі самоізолювалися

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 500

 

Станом на 6 травня у місті на самоізоляції 95 людей

Учора, 5 травня, до Кременчука повернулося п'ять громадян з таких країн як Польща, Росія, Франція, Швейцарія, Португалія (по одному з кожної із них). Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Усі вони одразу вийшли на контакт з сімейними лікарями та підписали добровільні згоди (ще на кордоні, а у Кременчуці повторно) щодо самоізоляції, перебувають вдома, відповідні умови для цього у них є.


З початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 750 кременчужан. Станом на 6 травня таких 95, три людини, які приїхали з-за кордону, знаходяться на обсервації у водолікарні.


Кременчужанку, яка прибула з-за кордону, «здали» сусіди: її помістили на обсервацію до водолікарні
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: korrespondent.net
Теги: самоизоляция водолечебница

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