Кременчужанин віддав 3 тисячі гривень за дитячий візок, але покупку не отримав

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 551 Коментарів: 2

До кременчуцьких правоохоронців звернувся 35-річний чоловік, який втратив майже три тисячі гривень. 5 травня кременчужанин переказав продавцю дитячого візка, якого знайшов через сайт купівлі-продажу, 2 940 гривень. Але покупку чоловік не отримав,- повідмляє Кременчуцький відділ поліції.





Нагадаймо, аби не потрапити «на гачок» аферистів, варто оплачувати товар після отримання. Після оплати всієї або частини суми існує висока ймовірність, що товар не відправлять покупцю.