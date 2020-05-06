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Надзвичайні новини

Кременчужанин віддав 3 тисячі гривень за дитячий візок, але покупку не отримав

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 551 Коментарів: 2

Шахраї продовжують наживатися на довірливих людях

До кременчуцьких правоохоронців звернувся 35-річний чоловік, який втратив майже три тисячі гривень. 5 травня кременчужанин переказав продавцю дитячого візка, якого знайшов через сайт купівлі-продажу, 2 940 гривень. Але покупку чоловік не отримав,- повідмляє Кременчуцький відділ поліції.


Нагадаймо, аби не потрапити «на гачок» аферистів, варто оплачувати товар після отримання. Після оплати всієї або частини суми існує висока ймовірність, що товар не відправлять покупцю.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера

Коментарі: 2

1 239
inattentive:
Сьогодні, 16:46

Вроде бы молодой. А по предоплате "лоханулся". В шоке просто. 


1 0
119
Чувааак:
Сьогодні, 17:15

Не чув про ОЛХ-доставку


0 2

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