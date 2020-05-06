Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13184
Кременчук85
Хворі:
Україна10760
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна2097
Кременчук10
Померло:
Україна327
Кременчук2
Кременчук, Споживач

22 кременчуцьких ФОПа вже подали документи, щоб отримати допомогу на дітей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 419

Допомога надається на час карантину плюс один місяць після його завершення

У Кременчуці станом на 6 травня 22 ФОПа вже подали документи, щоб отримати допомогу на дітей до 10 років, передбачену уряду на час карантину та один місяць після його скасування. Про це повідомила Тетяна Печериця, керівник департаменту ЦНАП у Кременчуці під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної медико-біологічної ситуації.


Вона підкреслила, що подавати заяву на цей вид допомоги може один з батьків дітей, якщо він є ФОПом 1-ї або 2-ї групи платників єдиного податку. Заяви подаються за фактичним місцем проживання осіб. До ЦНАПу у Кременчуці можуть подавати заяви й мешканці Кременчуцького району.


Нагадаємо, передбачені такі виплати:

  • на дитину до 6 років - 1 779 грн;
  • на дитину від 6 до 10 років - 2 218 грн.

Прийом у ЦНАПі здійснюється за попереднім записом. Раніше ми повідомляли, як записатися на прийом і які документи потрібні.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ФОП допомога на дітей карантин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх