22 кременчуцьких ФОПа вже подали документи, щоб отримати допомогу на дітей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 419

Допомога надається на час карантину плюс один місяць після його завершення

У Кременчуці станом на 6 травня 22 ФОПа вже подали документи, щоб отримати допомогу на дітей до 10 років, передбачену уряду на час карантину та один місяць після його скасування. Про це повідомила Тетяна Печериця, керівник департаменту ЦНАП у Кременчуці під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної медико-біологічної ситуації.



Вона підкреслила, що подавати заяву на цей вид допомоги може один з батьків дітей, якщо він є ФОПом 1-ї або 2-ї групи платників єдиного податку. Заяви подаються за фактичним місцем проживання осіб. До ЦНАПу у Кременчуці можуть подавати заяви й мешканці Кременчуцького району.



Нагадаємо, передбачені такі виплати:

на дитину до 6 років - 1 779 грн;

на дитину від 6 до 10 років - 2 218 грн.

Прийом у ЦНАПі здійснюється за попереднім записом. Раніше ми повідомляли, як записатися на прийом і які документи потрібні.