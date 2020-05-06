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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 690

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

7 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою. 


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2в;
  • пр-т Свободи, 122-132;
  • пров. Толстого, 32-38;
  • пров. Гвардійський, 4-8;
  • вул. Якова Петруся, 25-80;
  • вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-27;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваобленерго

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