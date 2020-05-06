Де завтра в Кременчуці не буде світла
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2в;
- пр-т Свободи, 122-132;
- пров. Толстого, 32-38;
- пров. Гвардійський, 4-8;
- вул. Якова Петруся, 25-80;
- вул. Броніслава Урбанського, 7-36;
- вул. Рокитнянська, 3-27;
- пров. Якова Петруся, 3-6.