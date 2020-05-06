Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.05.2020 10:00
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Україна13184
Кременчук85
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге ещё 15 человек выздоровели от COVID-19

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 371

 

За сутки добавился один заболевший

В Кременчуге 15 человек выздоровело от COVID-19 и общее число подтвержденных выздоровевших в городе с начала эпидемии составило 25 человек. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


– Сегодня получили повторные отрицательные результаты ПЦР-тестов 15 кременчужан, у которых ранее была диагностирована коронавирусная болезнь. Теперь они выздоровели и могут возвращаться к обычной жизни, – сообщил Виталий Малецкий.

 

Также мэр города сообщил, что 6 мая был подтверждён ещё один случай заболевания COVID-19.


– Это парень 18 лет, контактировал с матерью, у которой COVID-19 было обнаружено ранее и которая является медицинским работником ЦРБ. Он находится под наблюдением семейного врача, – сообщил городской голова.

 

Официальная коронавирусная статистика на вечер 6 мая в Кременчуге выглядит следующим образом:


Подтвержденные Больные Выздоровели Умерли
86 59 25 2


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Автор: Стас Константинов
Теги: коронавірус

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