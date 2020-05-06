В Кременчуге ещё 15 человек выздоровели от COVID-19

В Кременчуге 15 человек выздоровело от COVID-19 и общее число подтвержденных выздоровевших в городе с начала эпидемии составило 25 человек. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Также мэр города сообщил, что 6 мая был подтверждён ещё один случай заболевания COVID-19.
– Это парень 18 лет, контактировал с матерью, у которой COVID-19 было обнаружено ранее и которая является медицинским работником ЦРБ. Он находится под наблюдением семейного врача, – сообщил городской голова.
Официальная коронавирусная статистика на вечер 6 мая в Кременчуге выглядит следующим образом:
|Подтвержденные
|Больные
|Выздоровели
|Умерли
|86
|59
|25
|2