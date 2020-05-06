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Як працюватиме ЦНАП у День перемоги над нацизмом

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 329

 

З 9 по 11 травня в усіх трьох кременчуцьких ЦНАПах – вихідні

Завдяки Дню перемоги над нацизмом кременчужани матимуть три вихідні дні – 9 по 11 травня. Згідно зі статтею 73 «Кодексу законів про працю України», ЦНАПи у Кременчуці працюватимуть за зміненим графіком.


Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

  • 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
  • 9-11 травня – вихідні дні;
  • з 12 травня – робочі дні згідно графіка.


Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

  • 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
  • 9-11 травня – вихідні дні;
  • з 12 травня – робочі дні згідно графіка.


Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

  • 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
  • 9-11 травня – вихідні дні4
  • з 12 травня – робочі дні згідно графіка.


Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП график выходные День Победы

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