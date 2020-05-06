Як працюватиме ЦНАП у День перемоги над нацизмом

З 9 по 11 травня в усіх трьох кременчуцьких ЦНАПах – вихідні
Завдяки Дню перемоги над нацизмом кременчужани матимуть три вихідні дні – 9 по 11 травня. Згідно зі статтею 73 «Кодексу законів про працю України», ЦНАПи у Кременчуці працюватимуть за зміненим графіком.
Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:
- 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
- 9-11 травня – вихідні дні;
- з 12 травня – робочі дні згідно графіка.
Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:
- 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
- 9-11 травня – вихідні дні;
- з 12 травня – робочі дні згідно графіка.
Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:
- 8 травня (п’ятниця) – з 8.00 до 15.00;
- 9-11 травня – вихідні дні4
- з 12 травня – робочі дні згідно графіка.
Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.