Заливать бензин «про запас»? Эксперт прогнозирует, что цены на топливо «просядут» в мае

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 1 941 Коментарів: 4

В апреле цены на нефть рухнули. На мировых рынках они достигли исторического минимума за все время добычи нефти с конца прошлого века. Падение пришло и в Украину. Оптовые цены на бензин и дизтопливо снизились более чем на 20%. В Нацбанке прогнозируют, что стоимость топлива в Украине по итогам 2020 года может упасть на 10-15%.





Эксперты прогнозируют, что в мае цены на АЗС будут падать











Некоторые автолюбители бросились с канистрами к заправкам: делать запасы впрок, пока бензин не пошел вверх. Стоит ли делать сейчас запасы и как будет вести себя топливо в мае? С этими вопросами мы обратились к директору «Консалтинговой группы А-95» Сергею Куюну.







- Что будет с ценами на топливо в мае? Они продолжат падение или стоимость бензина на АЗС уже достигла своего минимума?

- Мы ожидаем, что в мае произойдет снижение стоимости всех марок нефтепродуктов до отметки ниже двадцати гривень за литр. Уже сейчас такие цены можно найти у сетей-дискаунтеров, которые работают в экономсегменте. Еще половина сетей держит цены выше этой психологической отметки. Но процесс идет и для дальнейшего падения есть все предпосылки.



- То есть, не стоит покупать бензин впрок, как сейчас это делают автолюбители...

- Если и делать запасы, то лучше в конце мая, когда цена полностью синхронизируется с минимальным уровнем стоимости нефти на мировых рынках. Но опять-таки, на всю жизнь не запасешься: для топлива нужна тара, его нужно где-то хранить, возникают вопросы безопасности. Вряд ли получится сделать запасы более чем на один-два месяца, с таким же успехом можно купить талоны у топливных операторов.





– Когда ждать обратного роста, если он будет? Как скоро «откатятся» цены?

– Для ответа на этот вопрос надо понять, почему произошло падение цен на топливо. Причина – перепроизводство нефти и нефтепродуктов. Оно связано со снижением спроса в связи с карантином. Соответственно, все зависит от того, насколько быстро мир будет выходить из этого состояния. Но сегодня никто не может сказать, как долго будут длиться ограничения, когда заработает экономика, когда, например, возобновятся авиаперелеты. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Но в любом случае стоимость топлива не вернется на прежний уровень моментально. К тому же на рынке будут присутствовать огромные запасы дешевого топлива и сырья: уже сейчас активно наполняются нефтехранилища. Так что возврат к прежним ценам не будет быстрым, это может занять около года.



– Цены на нефть на мировых рынках падают куда быстрее, чем на украинских заправках...

– Это специфика отрасли: процесс инертен. Могу сказать, что цены на украинских АЗС снижаются такими же темпами, как и на европейских. Это легко объяснимо. Стоимость нефти на мировых рынках рухнула, но ведь у всех нефтепереработчиков есть запасы сырья. Его нельзя просто выкинуть и купить дешевую нефть. Например, заводы в апреле закупили нефть по $30 за баррель, а сейчас она уже по $15. Поэтому топливо производят из нефти, купленной по старой цене. А потребитель уже хочет бензин, сделанный из нефти по $15 за баррель. Но у завода технологический цикл 30-40 дней. Нефть, которая приезжает на заводы сегодня, была закуплена месяц назад. А дешевая нефть приедет в мае. Поэтому мы рассчитываем, что в мае будет существенное падение цен. К тому же запасы нефти распродаются довольно медленно, потому что потребление нефтепродуктов упало. Большого спроса на нефтепродукты в мае никто не ожидает. Все это приведет к конкуренции: бизнес будет бороться за потребителя и активнее снижать цены. Уверен, что май будет насыщенным и динамичным.



– Цены на бензин падают, но на других продуктах это никак не отражается...

– Составляющая топлива в стоимости различных товаров, таких как продукты питания, зачастую переоценена. Всем кажется, что топливо занимает в сельском хозяйстве чуть ли не половину себестоимости. Мы проводили исследование и выяснили, что доля топлива в себестоимости до 5%. Так что даже если его цена упадет в пять раз, на стоимости буханки хлеба это практически не отразится.







– Возможно ли закрытие ряда АЗС из-за уменьшения спроса?

- В апреле все ощутили большое падение продаж, владельцы розничных сетей говорят о 20-30% и даже о 40%. Люди объективно стали меньше ездить. Но, во-первых, ряд операторов отмечает восстановление продаж в мае, во-вторых, маржинальность этого бизнеса в условиях быстрого снижения закупочных цен остается приемлемой. Как будут развиваться события дальше, зависит от того, насколько жестким будет карантин. Пока нельзя говорить о жестком кризисе в этой сфере.



– Как отражается ситуация на нефтепереработчиках, таких как Кременчугский НПЗ?

– Для переработчиков низкая стоимость нефти - это всегда плюс. Я вижу, что на Кременчугском НПЗ сохраняются высокие объемы переработки. Но главный вопрос, насколько эффективным будет сбыт на фоне снижения спроса на топливо. Мы видим, что завод оптимизировал структуру производства и занялся сбытом. Надеемся, что этот период позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке.





«Нефтедобытчики сосали кровь из потребителей последние 20 лет. Чем их бизнес отличается от других, которые периодически ловят «минус»? Их подвела собственная жадность: они хотели еще больше денег, бурили еще больше скважин, шли в сложные регионы. В результате нарастили производство, а здесь вирус подкосил потребление. Так что все нормально, богатые тоже плачут!»