В умовах карантину випускники можуть змінити місце здачі ЗНО-2020

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 315

Але лише у тому випадку, якщо місце проживання та місце розміщення закладу освіти, де треба здавати ЗНО, розміщені в різних областях або відстань між ними перевищує 150 км

З огляду на епідеміологічну ситуацію, що склалася, випускники у цьому році можуть змінити місце проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив Центр оцінювання якості освіти.





Першочергово таке право отримали учні, які навчаються в закладах загальної середньої освіти інтернатного типу, закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Механізм внесення змін до реєстраційних даних для окремих випускників поточного року розміщений в «Кабінеті керівника закладу освіти».





Зміна місця проведення ЗНО можлива лише за умови, що місце проживання і місце розташування закладу освіти розміщені в різних областях або відстань між ними перевищує 150 км.





Для внесення змін випускнику потрібно звернутися до людини, відповідальної за реєстрацію у його закладі освіти. Адміністратори закладів освіти мають подати інформацію про внесення змін до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше 18 травня (детальніше за посиланням).