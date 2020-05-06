У Полтаві зацвіла рідкісна для нашого клімату декоративна рослина - гліцинія

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Рідкісна для нашого клімату декоративна рослина – гліцинія – зацвіла на подвір’ї Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, що розташоване у Полтаві. Світлинами поділилося головне управління.





Гліцинія заслуговує на увагу тим, що наш клімат не зовсім характерний для рослини. Гліцинія надзвичайно теплолюбна і здатна рости на повну силу лише у південних регіонах. Наприклад, в Криму чи на Закарпатті. Особливість рослини – вона випускає цвіт через кілька років після висаджування. На території Держпродспоживслужби гліцинія квітне вже кілька років поспіль.



