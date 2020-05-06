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Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Полтавщина

У Полтаві зацвіла рідкісна для нашого клімату декоративна рослина - гліцинія

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 822

  

Зазвичай рослина квітне у південних регіонах

Рідкісна для нашого клімату декоративна рослина – гліцинія – зацвіла на подвір’ї Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, що розташоване у Полтаві. Світлинами поділилося головне управління.


Гліцинія заслуговує на увагу тим, що наш клімат не зовсім характерний для рослини. Гліцинія надзвичайно теплолюбна і здатна рости на повну силу лише у південних регіонах. Наприклад, в Криму чи на Закарпатті. Особливість рослини – вона випускає цвіт через кілька років після висаджування. На території Держпродспоживслужби гліцинія квітне вже кілька років поспіль.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: polvet.gov.ua, Ольга Матвієнко (фейсбук)
Теги: Полтава

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