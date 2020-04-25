Кременчужан, які їздять за спецперепустками до своїх рідних, прохають робити це не у години пік

Сегодня, 16:10 Просмотров: 1 212 Комментариев: 4

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації обговорювали те, що кременчужани, які їздять на роботу на підприємства критичної інфраструктури у громадському транспорті за спецперепустками, почали скаржитися, що у години пік це стало проблематично. Інколи людям доводиться чекати другий або навіть третій тролейбус, бо усі місця зайняті.









За думкою мера Кременчука Віталія Малецького, це може бути пов'язане з тим, що деяким містянам видали додаткові проїзні квитки для того, аби вони могли навідувати та доглядати своїх родичів поважного віку у віддалених куточках міста. Тож таких людей прохають не користуватися громадським транспортом у години пік, наприклад, з 8.00 до 10.00, а робили це приблизно з 10.00 до 15.00.





- Якщо квитків і пасажирів стає більше, треба або більше транспорту, або певним чином по часу розмежовувати потоки пасажирів, - зазначив міський голова.





Він запропонував, щоб надалі під час видачі перепусток люди, які будуть їздити до родичів, підписували інформовану згоду щодо часу, коли саме вони це робитимуть.