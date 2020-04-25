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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кременчужан, які їздять за спецперепустками до своїх рідних, прохають робити це не у години пік

Сегодня, 16:10 Просмотров: 1 212 Комментариев: 4

 

Людям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, стало проблематично добиратися на роботу та додому

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації обговорювали те, що кременчужани, які їздять на роботу на підприємства критичної інфраструктури у громадському транспорті за спецперепустками, почали скаржитися, що у години пік це стало проблематично. Інколи людям доводиться чекати другий або навіть третій тролейбус, бо усі місця зайняті.


Потрібна перепустка у спецтранспорт для догляду за родичами – телефонуйте 1563


За думкою мера Кременчука Віталія Малецького, це може бути пов'язане з тим, що деяким містянам видали додаткові проїзні квитки для того, аби вони могли навідувати та доглядати своїх родичів поважного віку у віддалених куточках міста. Тож таких людей прохають не користуватися громадським транспортом у години пік, наприклад, з 8.00 до 10.00, а робили це приблизно з 10.00 до 15.00.


- Якщо квитків і пасажирів стає більше, треба або більше транспорту, або певним чином по часу розмежовувати потоки пасажирів, - зазначив міський голова.


Він запропонував, щоб надалі під час видачі перепусток люди, які будуть їздити до родичів, підписували інформовану згоду щодо часу, коли саме вони це робитимуть.

4
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин перепустка транспорт

Комментарии: 4

117
Trevak:
Сегодня, 16:46

Не,ну нормально,у всех есть родственники,но не у всех есть спецпропуска.


14 2
80
Yuri:
Сегодня, 16:54

Раздали "левые" билеты - а теперь выражают обеспокоенность ... И еще - а зачем вообще спец(!)перевозки с 09.00 до 16.00 ??? После прибытия на работу работники "критичной инфраструктуры" либо работают по месту, либо к местам работ (аварий) перевозятся служебным(!) транспортом ... За редкими исключениями.


14 0
144
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:16

Ну так частники и не ездят, они простаивают с 11 до 16!


1 5
120
Grinenko:
Сегодня, 17:20

Надеюсь что очень скоро это все закончится и транспорт запустят в нормальном режиме.


6 5

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