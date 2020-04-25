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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині 19-річна дівчина та четверо її братів та сестер отруїлися чадним газом

Сегодня, 17:07 Просмотров: 841 Комментариев: 1

Усіх п'ятьох постраждалих ушпиталили до Шишацької ЦРЛ

24 квітня у селі Яреськи Шишацького району чадним газом отруїлися 19-річна дівчина та її неповнолітні брати та сестри 2003, 2009, 2011 та 2013 років народження. Про інцидент повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Усіх п'ятьох дітей ушпиталили до Шишацької ЦРЛ. За попередніми даними, отруєння сталося в побутових умовах, внаслідок відсутності витяжки на газовій колонці.


Стан здоров’я постраждалих – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отравление угарным газом дети Полтавщина

Комментарии: 1

839
Angel737:
Сегодня, 17:19

Мдааа, вот жешь Беда.

Скорейшего выздоровления всей семье.


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