На Полтавщині 19-річна дівчина та четверо її братів та сестер отруїлися чадним газом

Сегодня, 17:07 Просмотров: 841 Комментариев: 1

24 квітня у селі Яреськи Шишацького району чадним газом отруїлися 19-річна дівчина та її неповнолітні брати та сестри 2003, 2009, 2011 та 2013 років народження. Про інцидент повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Усіх п'ятьох дітей ушпиталили до Шишацької ЦРЛ. За попередніми даними, отруєння сталося в побутових умовах, внаслідок відсутності витяжки на газовій колонці.





Стан здоров’я постраждалих – середньої тяжкості.