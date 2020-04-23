Потрібна перепустка у спецтранспорт для догляду за родичами – телефонуйте 1563

Міський голова Віталій Малецький заявляє, що спецперепустки кременчужанам видають після проведення перевірки
23 квітня на сесії Кременчуцької міської ради депутат Оксана Піддубна, під час озвучення запитів та звернень зачитала інформацію від громадянки, яка поскаржилася, що не може допомогти стареньким родичам, які живуть на іншому боці міста, оскільки у транспорт її не пускають – через відсутність спецперепустки.
Відповідаючи на це звернення, міський голова Віталій Малецький заявив, що спецперепустки тим, хто їх потребує для догляду за близькими родичами, видають. Але для цього потрібно зателефонувати на номер 1563, надати інформацію про свою ситуацію та «пройти перевірку».
За словами мера, всі перепустки номерні і у мерії знають персонально кожного із 17 тисяч громадян, які їх отримали.
Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», Роботу спецтранспорту у Кременчуці можуть переглянути з початку травня.