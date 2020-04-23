Потрібна перепустка у спецтранспорт для догляду за родичами – телефонуйте 1563

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23 квітня на сесії Кременчуцької міської ради депутат Оксана Піддубна, під час озвучення запитів та звернень зачитала інформацію від громадянки, яка поскаржилася, що не може допомогти стареньким родичам, які живуть на іншому боці міста, оскільки у транспорт її не пускають – через відсутність спецперепустки.

Відповідаючи на це звернення, міський голова Віталій Малецький заявив, що спецперепустки тим, хто їх потребує для догляду за близькими родичами, видають. Але для цього потрібно зателефонувати на номер 1563, надати інформацію про свою ситуацію та «пройти перевірку».

– Наша «Служба допомоги мера кременчуданам» в режимі ситуаційного центру 24 години на добу працює з подібними зверненнями. У разі, якщо людям потрібна спецперепустка для догляду за близькими родичами, які перебувають в лікарняних закладах, або перебувають в іншій частині міста, вони звертаються на службу 15-63, – заявив Віталій Малецький. – Дане звернення перевіряється, опрацьовується і відповідна перепустка надається. Ми всі звернення перевіряли і, нажаль, бували випадки, що у людини є і персональний автомобіль, і вона працює мерчандайзером в якійсь фірмі, але їй просто хотілося отримати перепустку. У нас були випадки, коли в типографію приходили власники текстильних компаній і замовляли фальшиві посвідчення для проїзду своїх працівників, думаючи, що ми про це не дізнаємось.

За словами мера, всі перепустки номерні і у мерії знають персонально кожного із 17 тисяч громадян, які їх отримали.

– Якщо є така ситуація, звертайтесь на 1563, – заявив міський голова. – Зараз спецтранспорт це засіб виживання, це не засіб транспортування.





Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», Роботу спецтранспорту у Кременчуці можуть переглянути з початку травня.