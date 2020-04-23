«Фу, бл*...» - мер Кременчука Віталій Малецький веде сесію

Сегодня, 14:50 Просмотров: 779 Комментариев: 2

При розгляді питання №13 про структуру та граничну чисельність виконкому міський голова Віталій Малецький встиг поставити питання на голосування в цілому і не помітив, що депутат Олександр Плескун хоче внести пропозицію і підняв руку. Плескун наполягав на своєму та заявив, що це порушення регламенту.





- А чому на комісії ви не пропонували? - запитав мер. - Пропонували! - відповів Плескун. - Фу, бл*, - пролунало від міського голови.







Саме питання стосувалося повноважень департаменту ЖКГ і представництва інтересів у судах. Олександр Плескун запропонував, щоб юристи ДЖКГ підпорядковувалися юридичному департаменту виконкому, аби існувала єдина політика з юридичних питань.









- Дуже дякую за фахову підказку, - сказав мер Плескуну. - Питання вже не переголосовували — правку пообіцяли оформити і внести наступного разу.



