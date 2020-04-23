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«Фу, бл*...» - мер Кременчука Віталій Малецький веде сесію

Сегодня, 14:50 Просмотров: 779 Комментариев: 2

 

Мер чомусь емоційно зреагував на правку депутата Олександра Плескуна

При розгляді питання №13 про структуру та граничну чисельність виконкому міський голова Віталій Малецький встиг поставити питання на голосування в цілому і не помітив, що депутат Олександр Плескун хоче внести пропозицію і підняв руку. Плескун наполягав на своєму та заявив, що це порушення регламенту.


- А чому на комісії ви не пропонували? - запитав мер.

- Пропонували! - відповів Плескун.

- Фу, бл*, - пролунало від міського голови.



Саме питання стосувалося повноважень департаменту ЖКГ і представництва інтересів у судах. Олександр Плескун запропонував, щоб юристи ДЖКГ підпорядковувалися юридичному департаменту виконкому, аби існувала єдина політика з юридичних питань.



- Дуже дякую за фахову підказку, - сказав мер Плескуну. - Питання вже не переголосовували — правку пообіцяли оформити і внести наступного разу.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія Кременчуцька міськрада депутати Малецький

Комментарии: 2

445
Lyolya:
Сегодня, 15:08

Я, лично, уже задохнулся он имел ввиду)


0 0
788
AMD:
Сегодня, 15:10

Вроде он опять бухой ведёт сессию


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