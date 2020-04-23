«Фу, бл*...» - мер Кременчука Віталій Малецький веде сесію

При розгляді питання №13 про структуру та граничну чисельність виконкому міський голова Віталій Малецький встиг поставити питання на голосування в цілому і не помітив, що депутат Олександр Плескун хоче внести пропозицію і підняв руку. Плескун наполягав на своєму та заявив, що це порушення регламенту.
- А чому на комісії ви не пропонували? - запитав мер.
- Пропонували! - відповів Плескун.
- Фу, бл*, - пролунало від міського голови.
Саме питання стосувалося повноважень департаменту ЖКГ і представництва інтересів у судах. Олександр Плескун запропонував, щоб юристи ДЖКГ підпорядковувалися юридичному департаменту виконкому, аби існувала єдина політика з юридичних питань.