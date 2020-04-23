Виплати при народженні дитини затримують, але в межах

Сегодня, 14:31 Просмотров: 270

Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації

Виплати у зв’язку з народженням дитини у Кременчуці затримуються. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За інформацією керівника департаменту соціального захисту Марини Доценко, затримки стабільні й складають 6-7 днів. У Фонді соціального страхування запевняють, що кошти отримують щоденно й проблем із фінансуванням немає, але затримка з виплатою батькам існує.