Депутаты не захотели, чтобы городские поликлиники возобновили приём пациентов

Сегодня, 14:15 Просмотров: 727 Комментариев: 2

Депутаты Кременчугского горсовета не поддержали предложение возобновить работу городских поликлиник в штатном режиме.



Идея принадлежит депутату Пиддубной. Сегодня, 23 апреля, она озвучила на сессии горсовета соответствующий запрос. Депутат сообщила о том, что на период карантина руководство горздрава отправило в принудительный отпуск врачей-узкопрофильных специалистов. В связи с этим в поликлиниках прекратился штатный прием пациентов.

Такая ситуация, с точки зрения Пиддубной, ущемляет права кременчужан и ограничивает их доступ к квалифицированной медицинской помощи. Особые риски это создает для людей с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, диабетом, эндокринологическими проблемами.





В связи с этим Пиддубная предложила обязать горздрав вернуть узкопрофильных специалистов на рабочие места и возобновить приём в поликлиниках.



Коллеги-депутаты выслушали предложение молча. Порывался выступить лишь депутат Порицкий. Но мэр сказал:





– Не надо комментировать эту ересь, Николай Николаевич.





Мэр не уточнил, что он считает ересью – запрос депутата Пиддубной или комментарии горожан, которые она зачитала – там один из комментаторов требовал, чтобы мэр и руководитель горздрава ушли в отставку.



Мэр предложил голосовать. Депутаты проголосовали: предложение Пиддубной поддержали двое – она сама и депутат Гордеева. Воздержались секретарь горсовета Гриценко и депутат Кальченко. Против голосовали пятеро – Малецкий, Порицкий, Проценко, Почтовюк, Костроминов. Остальные депутаты в голосовании не участвовали, хотя в зале было 43 депутата.









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После публикации мэр поручил руководителю горздрава Середе решить как-то вопрос с приемом узкопрофильных специалистов. Середа доложил, что в поликлиниках будут вести прием: хирург-травматолог, невропатолог (только для пациентов после инсультов) и лор. Все остальные вопросы пациенты должны решать через семейного врача.