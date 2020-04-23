Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7170
Кременчук58
Хворі:
Україна6478
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна505
Кременчук7
Померло:
Україна187
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Политика, Коронавірус / Карантин

Депутаты не захотели, чтобы городские поликлиники возобновили приём пациентов

Сегодня, 14:15 Просмотров: 727 Комментариев: 2

 

А мэр просил не комментировать ересь

Депутаты Кременчугского горсовета не поддержали предложение возобновить работу городских поликлиник в штатном режиме.


Идея принадлежит депутату Пиддубной. Сегодня, 23 апреля, она озвучила на сессии горсовета соответствующий запрос. Депутат сообщила о том, что на период карантина руководство горздрава отправило в принудительный отпуск врачей-узкопрофильных специалистов. В связи с этим в поликлиниках прекратился штатный прием пациентов.

 

Такая ситуация, с точки зрения Пиддубной, ущемляет права кременчужан и ограничивает их доступ к квалифицированной медицинской помощи. Особые риски это создает для людей с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, диабетом, эндокринологическими проблемами.


 

В связи с этим Пиддубная предложила обязать горздрав вернуть узкопрофильных специалистов на рабочие места и возобновить приём в поликлиниках.


Коллеги-депутаты выслушали предложение молча. Порывался выступить лишь депутат Порицкий. Но мэр сказал:


– Не надо комментировать эту ересь, Николай Николаевич.


Мэр не уточнил, что он считает ересью – запрос депутата Пиддубной или комментарии горожан, которые она зачитала – там один из комментаторов требовал, чтобы мэр и руководитель горздрава ушли в отставку.


Мэр предложил голосовать. Депутаты проголосовали: предложение Пиддубной поддержали двое – она сама и депутат Гордеева. Воздержались секретарь горсовета Гриценко и депутат Кальченко. Против голосовали пятеро – Малецкий, Порицкий, Проценко, Почтовюк, Костроминов. Остальные депутаты в голосовании не участвовали, хотя в зале было 43 депутата.


 


В тему:

В редакцию «Телеграфа» обратилась кременчужанка, которая не смогла попасть на прием к эндокринологу в первой поликлинике – поликлиника оказалась закрыта на карантин:


«Так что мне, умирать?!» – поликлиника №1 на карантине, приема нет»


 

После публикации мэр поручил руководителю горздрава Середе решить как-то вопрос с приемом узкопрофильных специалистов. Середа доложил, что в поликлиниках будут вести прием: хирург-травматолог, невропатолог (только для пациентов после инсультов) и лор. Все остальные вопросы пациенты должны решать через семейного врача.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин сессия горсовета поликлиника кардиолог эндокринолог приёма нет Кременчуг

Комментарии: 2

263
stronzo:
Сегодня, 14:33

Коронавирус вылечил весь город: люди перестали умирать от рака, диабета, инфарктов и инсультов. Умирают только от коронавируса.

Задать бы вопрос ему, а его родители где получают помощь? Или куда он их повезет в случае чего? 

 


4 0
259
Meo:
Сегодня, 14:45

Отличный способ запустить плановый случай заболевания до крайнего ургента (и дай бог, чтоб довезти-принять успели).

Придётся гугло-наобум мазьками-примочками-таблеточками хоть как-то дотянуть до приёма и чтобы нигде не прорвало, и не хлынуло кровью.


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх