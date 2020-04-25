Через карантин в Україні скасували IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН перенесли на 4-9 листопада 2020 року
IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019-2020 навчального року, скасували через загальнонаціональний карантин. Відповідний наказ Міністерство освіти і науки оприлюднило на своєму сайті.
Через епідемію COVID-19 зміни у проведенні олімпіад планувались із самого початку карантину. Так, 12 березня 2020 року було ухвалене рішення, що відбудуться олімпіади з 9 предметів, а пройти вони мали у нові дати.
Через карантин також перенесли фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – він має відбутись 4-9 листопада 2020 року.