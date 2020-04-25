Через карантин в Україні скасували IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

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IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019-2020 навчального року, скасували через загальнонаціональний карантин. Відповідний наказ Міністерство освіти і науки оприлюднило на своєму сайті.





- Наша мета – зберегти життя та здоров’я наших учнів. Тому цьогоріч через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап Всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрозу розповсюдження COVID-19 довелося змінити фактично всі освітні процеси, в тому числі й проведення олімпіад, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.





Через епідемію COVID-19 зміни у проведенні олімпіад планувались із самого початку карантину. Так, 12 березня 2020 року було ухвалене рішення, що відбудуться олімпіади з 9 предметів, а пройти вони мали у нові дати.





Через карантин також перенесли фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – він має відбутись 4-9 листопада 2020 року.