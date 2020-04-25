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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Заправка WOG продає каву під час карантину та не сплачує за землю, - мерія Кременчука

Сегодня, 15:00 Просмотров: 1 742 Комментариев: 11

 

Мер Малецький повідомив, що готуватимуть документи на демонтаж газового модулю заправки, встановленого на комунальній землі

25 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії говорили про те, що на заправці WOG продовжують продавати каву, незважаючи на карантинні заборони.

- Ми вчора бачили групу осіб зі стаканчиками кави WOG, от вони всі зібралися в купочку, 12 чоловік, з дітьми, люди середнього віку - і всі обговорювали щось жваво, попиваючи каву зі стаканчиків WOG. Це вже стало останньою краплею, - розповів мер Віталій Малецький.


Крім того, управління земельних ресурсів та архітектури надало інформацію про те, що заправка WOG використовувала 49 кв. м комунальної землі без правовстановлюючих документів. Пан Малецький сказав, що будуть звертатися до прокуратури, бо заправка користувалася землею та не сплачувала за неї.


24 квітня відправили відповідний лист на заступника голови Полтавської ОДА, також і Кременчук вживатиме заходи, щоб у рамках самоврядного контролю вирішити проблему (готуватимуть документи на демонтаж газового модулю заправки, встановленого на комунальній землі).


- Я думаю, вони вже будуть більше думати стосовно того, чи варто ризикувати життям і здоров'ям кременчужан і продавати з-під поли, з підсобки, каву, порушуючи карантинні вимоги, - підсумував міський голова.
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: заправка кофе карантин земля документы

Комментарии: 11

82
Smart:
Сегодня, 15:09

вибіркова якась сліпота. ВОГ значить карають за каву а десятки наливайок з пальонкой ніби то і нема...


41 0
5
kloun:
Сегодня, 15:30

А я вчора бачив групу людей з дітьми які щось жваво обговорювали, а з їхніх карманів виглядали шприці, значить вони всі наркомани... десь таку нісенітницю наплів Віталік. Язиком ляпати треба тоді, коли притягнули до відповідальності, бо стаканчики з логотипом взагалі нічого не доводять, а якщо за оренду землі не заплатили то заплатять. Навчіть там його хто небудь щоб дурницю не базікав


19 3
150
vortex:
Сегодня, 15:32

Интересно, какой закон запрещает продавать кофе? По-моему наш местный "легитимный" что-то путает. Он - исполнительная власть, а не законодательная + судебная


33 3
269
stronzo:
Сегодня, 15:46

т.е. Макдональдсу можно, а другим нельзя? Так ты озвучить цену решения вопроса. Не стесняйся. 

 

всі зібралися в купочку, 12 чоловік, з дітьми, люди середнього віку - і всі обговорювали щось жваво, попиваючи каву зі стаканчиків WOG. Це вже стало останньою краплею

хотелось бы уточнить: а последней каплей для легко ранимого мэра стали стаканчики WOG или то, что люди "в купочку зібрались"?

 

И то, что они использовали 49 кв.м. комунальной земли - не в прокуратуру надо, а нагибать свое управління земельних ресурсів та архітектури, которое это допустило (или закрыло в свое время глаза за взятку), а теперь используете этот факт в качестве шантажа.

 

Ты, Веталег, почаще в зеркало смотри.

 


35 0
357
evgeniys:
Сегодня, 15:53

Та продайте им те 49 метров земли, можно по цене земли под рестаран в сквере Пушкина, думаю против они не будут.


25 0
271
Чopний Kiт:
Сегодня, 15:59

- Ми вчора бачили групу осіб з газетами, от вони всі зібралися в купочку, 12 чоловік, з дітьми, люди середнього віку - і всі обговорювали щось жваво, почитуючи газету на яку витратили 9 лимонiв гривень. Це вже стало останньою краплею, - розповів ЭКС-мер

16 1
144
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:18

Ну так конечно, одному кофеек пить неинтересно, надо всех друзей позватьlaughing


2 14
120
Grinenko:
Сегодня, 17:22

Просто штрафовать таких торгашей на 30к надо, что б желания во время запрета торговать не возникало!!!


2 17
10
Piton78:
Сегодня, 17:59

Та невже? Який страшенний злочин вчинили треба мерщій до прокуратури бігти! Маку можна торгувати завітаю можна і горілочкою поторгувати а тут такий хаос! І землю відразу незаконну знайшли! Що не відломилося мабуть жабка душить? А совість не шкребе за пожалковані з газетки грошики на лікарів? Чи вже їх і потратити встигли?


10 0
271
Чopний Kiт:
Сегодня, 18:39

Цитата: sergey.kovalenko

Ну так конечно, одному кофеек пить неинтересно, надо всех друзей позватьlaughing

Ну так конечно, одному бюджет пилить неинтересно, надо всех друзей в долю позвать

Цитата: Grinenko

Просто штрафовать таких торгашей на 30к надо, что б желания во время запрета торговать не возникало!!!

Просто штрафовать таких ботоводов на 30к надо, что б желания пудрить людям мозги не возникало!!!


3 0
1 572
Хатаб:
Сегодня, 19:11

Скоро у нас у всіх остання крапля буде. Шось ця людина, яка себе називає мером, береги поплутала.


0 0

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