Заправка WOG продає каву під час карантину та не сплачує за землю, - мерія Кременчука

Сегодня, 15:00 Просмотров: 1 742 Комментариев: 11

Мер Малецький повідомив, що готуватимуть документи на демонтаж газового модулю заправки, встановленого на комунальній землі

25 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії говорили про те, що на заправці WOG продовжують продавати каву, незважаючи на карантинні заборони.





- Ми вчора бачили групу осіб зі стаканчиками кави WOG, от вони всі зібралися в купочку, 12 чоловік, з дітьми, люди середнього віку - і всі обговорювали щось жваво, попиваючи каву зі стаканчиків WOG. Це вже стало останньою краплею, - розповів мер Віталій Малецький.





Крім того, управління земельних ресурсів та архітектури надало інформацію про те, що заправка WOG використовувала 49 кв. м комунальної землі без правовстановлюючих документів. Пан Малецький сказав, що будуть звертатися до прокуратури, бо заправка користувалася землею та не сплачувала за неї.



24 квітня відправили відповідний лист на заступника голови Полтавської ОДА, також і Кременчук вживатиме заходи, щоб у рамках самоврядного контролю вирішити проблему (готуватимуть документи на демонтаж газового модулю заправки, встановленого на комунальній землі).





- Я думаю, вони вже будуть більше думати стосовно того, чи варто ризикувати життям і здоров'ям кременчужан і продавати з-під поли, з підсобки, каву, порушуючи карантинні вимоги, - підсумував міський голова.