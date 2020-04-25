Кременчуцькі копи натрапили на «автомобіль-двійник» з підробленим свідоцтвом про реєстрацію

Сегодня, 14:20 Просмотров: 1 389 Комментариев: 2

Номери агрегатів та номер кузова авто, ймовірно, були змінені кустарним способом

25 квітня кременчуцькі копи натрапили на «автомобіль-двійник» з підробленим свідоцтвом про реєстрацію. Як повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука, правоохоронці зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху.





Під час перевірки документів 45-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію машини мало ознаки підробки. При перевірці автомобіля було встановлено, що номери агрегатів та номер кузова авто, ймовірно, змінені кустарним способом.





На місце події патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин.