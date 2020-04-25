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Кременчуцькі копи натрапили на «автомобіль-двійник» з підробленим свідоцтвом про реєстрацію

Сегодня, 14:20 Просмотров: 1 389 Комментариев: 2

 

Номери агрегатів та номер кузова авто, ймовірно, були змінені кустарним способом

25 квітня кременчуцькі копи натрапили на «автомобіль-двійник» з підробленим свідоцтвом про реєстрацію. Як повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука, правоохоронці зупинили автомобіль Audi за порушення правил дорожнього руху.


Під час перевірки документів 45-річного водія інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію машини мало ознаки підробки. При перевірці автомобіля було встановлено, що номери агрегатів та номер кузова авто, ймовірно, змінені кустарним способом.


На місце події патрульні викликали слідчих для з’ясування всіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: автомобиль полиция подделка документов номерные знаки

Комментарии: 2

244
Volvoвод:
Сегодня, 16:15

Полюбому водятел знал, что авто мутное.

Сейчас заберут на штрафплощадку и пускай попробует его вернуть обратно. Фактически это не то авто, на которое у водятла имеются документы. Эта Ауди с неизвестно каким родным VIN-ом, следовательно неизвестно кто ее хозяин и у кого на нее есть документы. А этот потерпевший вообще непонятно кто, покатался и иди гуляй. Будет пешком теперь ходить, лосяра ))))


3 1
1 427
ankrem:
Сегодня, 18:19

Как вариант бляху перебили....


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