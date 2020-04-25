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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Порушники карантину: на Гвардійській викрили продавців свіжої риби та алкоголю на розлив

Сегодня, 13:43 Просмотров: 1 628 Комментариев: 4

 

Кілька бабусь проникли на територію ринку «Гвардійського», за що керівнику ринку винесли суворе попередження

Керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії розповіла про порушників карантину, на яких «антикоронавірусний батальйон» натрапив в районі вулиці Гвардійської. Вона зазначила, що кожного дня у Кременчуці перевіряють 600-700 підприємницьких об'єктів на дотримання вимог карантину, працює 4 мобільні групи і 13 піших патрулів.


На територію ринку «Гвардійського» проникли кілька бабусь та намагалися торгувати, їх попросили піти, а керівнику ринку винесли суворе попередження. Крім того, 24 квітня збоку ринку «Гвардійського» викрили та закрили кіоск, де продавали свіжу рибу, яку чистили прямо там.


У магазині «Завітай» у цьому ж районі зафіксували продаж алкоголю на розлив, на місце навіть довелося викликати поліцію.


Людмила Жорняк зазначила, що на підприємців складатимуть протоколи за порушення карантину. А також звернулася до кременчужан з проханням повідомляти на лінії 102 та 15-63, якщо вони помітять, що десь у місті порушуються карантинні правила.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин торговля рынок рыба алкоголь

Комментарии: 4

3 659
zzzzzz:
Сегодня, 13:52

прониклиsmile


16 1
80
Yuri:
Сегодня, 17:05

Да, насмешили. Бабусі - "проникли" а батальон!(у повному складі?) "натрапив" ...


6 0
150
vortex:
Сегодня, 17:27

Мне вот интересно, с точки зрения коронавируса, как продажа сырой рыбы угрожает здоровью граждан? У нас, слава те господи, не китай, сырую рыбу никто не ест. Её жарят...


9 0
578
SergNemo:
Сегодня, 17:49

"... яку чистили прямо там..." А чем это удивило "натрапивших"?

 


6 0

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