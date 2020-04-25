Порушники карантину: на Гвардійській викрили продавців свіжої риби та алкоголю на розлив

Сегодня, 13:43 Просмотров: 1 628 Комментариев: 4

Кілька бабусь проникли на територію ринку «Гвардійського», за що керівнику ринку винесли суворе попередження

Керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії розповіла про порушників карантину, на яких «антикоронавірусний батальйон» натрапив в районі вулиці Гвардійської. Вона зазначила, що кожного дня у Кременчуці перевіряють 600-700 підприємницьких об'єктів на дотримання вимог карантину, працює 4 мобільні групи і 13 піших патрулів.



На територію ринку «Гвардійського» проникли кілька бабусь та намагалися торгувати, їх попросили піти, а керівнику ринку винесли суворе попередження. Крім того, 24 квітня збоку ринку «Гвардійського» викрили та закрили кіоск, де продавали свіжу рибу, яку чистили прямо там.



У магазині «Завітай» у цьому ж районі зафіксували продаж алкоголю на розлив, на місце навіть довелося викликати поліцію.





Людмила Жорняк зазначила, що на підприємців складатимуть протоколи за порушення карантину. А також звернулася до кременчужан з проханням повідомляти на лінії 102 та 15-63, якщо вони помітять, що десь у місті порушуються карантинні правила.