Кременчужан запрошують вступити у військовий коледж без ЗНО

Сегодня, 13:17 Просмотров: 1 052

Під час вступної кампанії в 2020 році від абітурієнтів військових коледжів сержантського складу не вимагатимуть сертифікати із ЗНО. Їх можна подати за власним бажанням у разі не бажання складати іспити. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату.





Термін навчання у коледжі становить всього 2,5 роки, на відміну від 4 чи 5 як у виші. Під час навчання курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, якісно харчуються за новою системою, проживають в комфортних гуртожитках, отримують стипендію. Випускнику надається диплом молодшого спеціаліста та присвоюється військове звання «молодший сержант». Він буде гарантовано працевлаштованим, уклавши контракт, а при бажанні зможе вступити на другий курс вищого військового навчального закладу за спорідненою спеціальністю.





Посадовий оклад командира взводу сержанта, становить майже стільки ж, як і в командира взводу офіцера – від 15000 грн. Це обумовлено тенденцією до підвищення статусу і ролі сержанта у сучасній армії відповідно до стандартів НАТО.



Обираючи військовий навчальний заклад, юнаки та дівчата обирають стабільне, сплановане майбутнє із перспективою кар’єрного зростання та самореалізації.



Документи на вступ до військових коледжів кандидатам потрібно подати до військових комісаріатів за місцем реєстрації.





Пропонуємо вступ до наступних військових навчальних закладів:

Військовий коледж сержантського складу Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів);

Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія»;

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Полтава).





Звертайтеся за додатковою інформацією до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Кременчук, вул. Г.Жадова, б. 6.