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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Герметичний бокс капсулу доопрацювали та доставили у Полтаву

Сегодня, 16:14 Просмотров: 829 Комментариев: 3

 

Герметичну капсулу для транспортування інфікованих хворих, яку виготовили в Кременчуці, доставили у полтавську лікарню. 


19 квітня в першу міську клінічну лікарню Полтави доставили транспортний ізолятор для інфікованих хворих. Його подарував медичному закладу засновник "Української зерноторгової компанії" Сергій Веренкіотов. Про це повідомила на власній сторінці у фейсбуці директорка Департаменту охорони здоров'я та соціального розвитку Полтави Вікторія Лоза.


 


Це перший у Полтаві бокс для транспортування інфікованих хворих. Капсулу виготовила кременчуцька компанія "Креатив-агромаш", що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин.


Кременчуцькі підприємці виготовили герметичну капсулу для транспортування хворих на COVID-19


Керівник Юрій Андрієвський на своїй сторінці в фейсбуці зауважив, що герметичний бокс ізолятор БІО-БОКС-20060 для транспортування інфікованих хворих, після проведених клінічних випробувань доопрацювали.


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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 3

185
Dmytro:
Сегодня, 16:27

Событие областного масштаба. И главное вовремя то как.


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204
Karapyz:
Сегодня, 16:33

А почему в Полтаву, а не у нас оставить его?


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83
Trevak:
Сегодня, 17:07

А зачем этот бокс? У нас то ,привезли человека,через неделю сделали тест,а пока лечат как пневмонию,и только дней через 10-14 в лучшем случае ставят диагноз.А вот тогда эта капсула и на       не надо,но это хороший повод слить бюджет.


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