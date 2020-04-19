Герметичний бокс капсулу доопрацювали та доставили у Полтаву

Сегодня, 16:14 Просмотров: 829 Комментариев: 3

Герметичну капсулу для транспортування інфікованих хворих, яку виготовили в Кременчуці, доставили у полтавську лікарню.





19 квітня в першу міську клінічну лікарню Полтави доставили транспортний ізолятор для інфікованих хворих. Його подарував медичному закладу засновник "Української зерноторгової компанії" Сергій Веренкіотов. Про це повідомила на власній сторінці у фейсбуці директорка Департаменту охорони здоров'я та соціального розвитку Полтави Вікторія Лоза.







Це перший у Полтаві бокс для транспортування інфікованих хворих. Капсулу виготовила кременчуцька компанія "Креатив-агромаш", що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин.









Керівник Юрій Андрієвський на своїй сторінці в фейсбуці зауважив, що герметичний бокс ізолятор БІО-БОКС-20060 для транспортування інфікованих хворих, після проведених клінічних випробувань доопрацювали.



