Три дитячих майданчики з'являться у Кременчуці

Сегодня, 16:02 Просмотров: 1 373 Комментариев: 3

Надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків

У Кременчуці надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків. Відповідий проєкт рішення виносять на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.





Згідно з документом, мають безоплатно передати закінчені будівництва об’єктів з балансу комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» до спільної сумісної власності співвласників житлових будинків, а саме: