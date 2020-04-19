Три дитячих майданчики з'являться у Кременчуці
Сегодня, 16:02
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Надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків
У Кременчуці надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків. Відповідий проєкт рішення виносять на розгляд сесії Кременчуцької міської ради.
Згідно з документом, мають безоплатно передати закінчені будівництва об’єктів з балансу комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» до спільної сумісної власності співвласників житлових будинків, а саме:
- ОСББ будинку «Маслова 13/9» об’єкт «Влаштування елементів благоустрою (дитячих майданчиків) в районі житлового будинку №13/9 по вул. Академіка Маслова в м. Кременчуці» загальною вартістю 277 018 грн
- ОСББ «МЖК-2» об’єкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлового будинку № 68 по вул. Європейській в м. Кременчуці» загальною вартістю 339 831 грн
- ОСББ «ДІМ 78/19» об’єкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлових будинків №78/19 по проспекту Лесі Українки та №17 по вул. Героїв Крут в м. Кременчуці» загальною вартістю 348 728 грн