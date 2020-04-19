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Кременчуг

Три дитячих майданчики з'являться у Кременчуці

Сегодня, 16:02 Просмотров: 1 373 Комментариев: 3

 

Надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків

У Кременчуці надають згоду на безоплатну передачу закінчених будівництвом об’єктів дитячих та спортивних майданчиків. Відповідий проєкт рішення виносять на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. 


Згідно з документом, мають безоплатно передати закінчені будівництва об’єктів з балансу комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» до спільної сумісної власності  співвласників житлових будинків, а саме:

  • ОСББ будинку «Маслова 13/9» об’єкт «Влаштування елементів благоустрою (дитячих майданчиків) в районі житлового будинку №13/9 по вул. Академіка Маслова в м. Кременчуці» загальною вартістю 277 018 грн
  • ОСББ «МЖК-2» об’єкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлового будинку № 68 по вул. Європейській в м. Кременчуці» загальною вартістю 339 831 грн
  • ОСББ «ДІМ 78/19» об’єкт «Влаштування (нове будівництво) елементів благоустрою (дитячого та спортивного майданчиків) в районі житлових будинків №78/19 по проспекту Лесі Українки та №17 по вул. Героїв Крут в м. Кременчуці» загальною вартістю 348 728 грн
2
Автор: Альона Душенко
Теги: детская площадка спортивні майданчики

Комментарии: 3

102
Grinenko:
Сегодня, 16:15

Приятно видеть что даже не смотря на короновирус, для детей все равно стараются!!!


2 5
120
sergey.kovalenko:
Сегодня, 16:21

О, на Молодежном добавят площадки!


3 5
131
vortex:
Сегодня, 16:33

У ботов исполкомовских праздников нетуsmile Тудятся бедолаги

 


3 3
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