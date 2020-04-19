Кременчуцькі патрульні зупинили п'яного мопедиста

Сегодня, 15:45 Просмотров: 784 Комментариев: 1

Патрулюючи вулицею Володимира Великого екіпаж патрульних виявив транспортний засіб Yamaha, водій якого порушив ПДР. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Увімкнувши проблискові маячки синього й червоного кольору, а також подавши звуковий сигнал, патрульні зупинили мопедиста.





Під час спілкування в громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Та й сам він не заперечував факту вживання алкоголю. До того ж, чоловік не мав необхідних для керування даним транспортом документів.





Водію запропонували пройти освідування на стан сп’яніння. Результат — 1.57% алкоголю.





На нього склали протокол за ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.



