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Происшествия

Кременчуцькі патрульні зупинили п'яного мопедиста

Сегодня, 15:45 Просмотров: 784 Комментариев: 1

 

Водію запропонували пройти освідування на стан сп’яніння. Результат - 1.57% алкоголю

Патрулюючи вулицею Володимира Великого екіпаж патрульних виявив транспортний засіб Yamaha, водій якого порушив ПДР. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Увімкнувши проблискові маячки синього й червоного кольору, а також подавши звуковий сигнал, патрульні зупинили мопедиста.


Під час спілкування в громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Та й сам він не заперечував факту вживання алкоголю. До того ж, чоловік не мав необхідних для керування даним транспортом документів.


Водію запропонували пройти освідування на стан сп’яніння. Результат — 1.57% алкоголю.


На нього склали протокол за ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульні пьяный водитель пьяный за рулем

Комментарии: 1

83
Trevak:
Сегодня, 16:44

Так если нет прав,то 130 на основе чего? 126 да.


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