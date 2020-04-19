Всесвіт, жіноча доля та обітниця: що кременчужанам почитати на Великодніх вихідних

Стівен Гокінг «Найкоротша історія часу»

Людство зібрало силу-силенну знань про космос. Але коли народився Всесвіт? Яка природа часу та чи існував він до Великого вибуху? Чи можливий його зворотний біг і чи такі вже фантастичні мрії про подорожі в часі?

Пояснити суть найскладніших наукових теорій зрозумілою мовою – задача підвладна лише Гокінгу. Та головне питання він залишає відкритим…