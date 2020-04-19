Всесвіт, жіноча доля та обітниця: що кременчужанам почитати на Великодніх вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Володимир Лис «Обітниця»
Хтось дізнався про давній гріх старого Антона Личака, надіслав листа з єдиним реченням: «Час повертати борг» - і збурив його спокій. А в сусідки Ольги своя драма: її син закохується в дочку бізнесмена Єгора, і та відповідає взаємністю, - але юна пара не знає, що насправді вони брат і сестра. Повертається з колонії Богдан, засуджений за вбивство, якого не чинив. Його дружина обрала щастя з іншим, а донька й не підозрює, що в неї є тато…
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Стівен Гокінг «Найкоротша історія часу»
Людство зібрало силу-силенну знань про космос. Але коли народився Всесвіт? Яка природа часу та чи існував він до Великого вибуху? Чи можливий його зворотний біг і чи такі вже фантастичні мрії про подорожі в часі?
Пояснити суть найскладніших наукових теорій зрозумілою мовою – задача підвладна лише Гокінгу. Та головне питання він залишає відкритим…
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Кэти Китамура «Расставание»
Ця історія - про життя жінки, яка пережила зраду коханого чоловіка і зараз змушена грати роль дружини, вдаючи, що нічого не сталося. Їхнє розлучення – секрет, який має залишитися між ними. Але Крістофер несподівано зник, і вона має вирушити на пошуки й почати власне розслідування. Що дізнається жінка про свого чоловіка і про своє власне життя? Хто і що чекає на неї в Афінах? Чи зможе вона сподіватися на особисте щастя після розлучення?