Півтони риби вилучили правоохоронці під час нерестової заборони

Сегодня, 10:08 Просмотров: 1 186

Вже відкрито 15 кримінальних справ

На Полтавщині поліція вилучила понад півтони риби, незаконно виловленої під час дії нерестової заборони. Про це повідомляє пресслужба поліції.









За період профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» поліція спільно з патрулями рибоохорони задокументували 67 порушень, пов’язаних з рибальством.









За даними управління превентивної діяльності поліції області, станом на 17 квітня за фактами зайняття незаконним рибним промислом відкрито 15 кримінальних проваджень (ст. 249 КК України).









Під час спільних рейдів вилучено понад 630 кілограмів риби різних видів, 12 човнів і 57 риболовецьких сіток.