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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«МакДональдз» у Кременчуці у період карантину не запрацює, бо є «магнітом для транзитних пасажирів»

Сегодня, 10:01 Просмотров: 837 Комментариев: 4

 

Також не дозволять продавати каву на виніс на заправках

«МакДональдз» у Кременчуці повністю закрився на карантин, навіть у режимі МакДрайв, але хоче поновити свою роботу. На засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу міський голова Віталій Малецький пояснив, чому він не запрацює:


- «МакДональдз» - це місце, куди весь транзит заїжджає - на МакДрайв, щоб перекусити по дорозі. Усі ті машини, які будуть їхати з західної України, люди, які повертаються, вони в місті нічого, крім Макдональдзу, не знають, вони всі будуть заїжджати туди. Тобто ми матимемо магніт, який притягує усіх транзитних пасажирів. Давайте не ризикувати, давайте не підставляти Кременчук.


Також мер додав, що деякі заправки Кременчука хочуть отримати дозвіл на продаж кави на виніс, але міська влада у період карантину цього не дозволятиме:


- Те саме й по заправках, якщо бензин, так бензин. Хочуть кави - нехай відкривають кіоск на вулиці, закривають заправки і торгують.


У Кременчуці на вулицях хочуть демонтувати кавові апарати та системи поповнення мобільних телефонів

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус МакДональдс McDonald's

Комментарии: 4

1 381
ankrem:
Сегодня, 09:33

Ну так и Кулиничи закройте тогда. После закрытого Мака они туда попрутся.


+22
196
кренделёк:
Сегодня, 09:38

мак зря закрыли - их продукты наоборот все вирусы убивают мощной химией smile


+5
124
JJAbrams:
Сегодня, 11:16

Нууу, мак драйв по сути безконтактный, запретить расчет наличкой и по сути все безопасно.


+3
170
cheh_a:
Сегодня, 11:24

все закрыть на *** и все будет хорошо(в ковычках)


+6
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