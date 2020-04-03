COVID-19 в Україні «підхопили» 942 людини

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19 людей одужали
Відповідно до даних МОЗу станом сьогодні, 3-го квітня, на 10.00, в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 23 людей померло, 19 пацієнтів одужало.
За добу зафіксували 138 нових випадків.