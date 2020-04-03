Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна942
Кременчук4
Хворі:
Україна900
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна19
Кременчук0
Померло:
Україна23
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні «підхопили» 942 людини

Сегодня, 10:15 Просмотров: 1 232

 

19 людей одужали

Відповідно до даних МОЗу станом сьогодні, 3-го квітня, на 10.00, в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 23 людей померло, 19 пацієнтів одужало.


За добу зафіксували 138 нових випадків.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус
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