Як працює карантин у Градизьку: самосвідомості бракує

Вчера, 16:29 Просмотров: 6 435 Комментариев: 4

Частина мешканців обурюється, що люди, які повернулися із-за кордону не сидять на самоізоляції, а гуляють вулицями без маски. Селищний голова Мирослав Носа зауважує, що це вибір кожного: носити чи не носити маску

Селищний голова Градизька Мирослав Носа на своїй сторінці у фейсбуці опублікував звернення до мешканців, чи треба використовувати маски й дотримуватися умов самоізоляції.





- У нас зараз йде фактично виховання самовідповідальності. Самоізоляція і дотримання правил господарювання, які здійснюють торгівлю різними видами товарів саме зараз йде на умовах самовідповідальності, але контроль здійснює поліція. А всі інші хто ізолюються, не ізолюються, носять або не носять маски, це вибір кожного. Наскільки ви свідомі ми будемо бачити до 24 квітня, - зауважив Мирослав Носа.



Селищний голова додав, що конституційне право на свободу пересування наразі карантином не обмежено.







Не всі мешканці поділяють рішення, що самоізольовані прогулюються вулицями без масок.



За словами мешканки Градизька, по вулицях прогулюються місцеві мешканці, які повинні сидіти на самоізоляції, адже нещодавно повернулися із-за кордону. Вони не лише порушують режим самоізоляції, а й ходять на вулицях без маски чим наражають оточуючих на небезпеку. Люди без масок вільно переміщуються не лише Гразизьком, а й їздять працювати до Кременчука.