Як працює карантин у Градизьку: самосвідомості бракує

Частина мешканців обурюється, що люди, які повернулися із-за кордону не сидять на самоізоляції, а гуляють вулицями без маски. Селищний голова Мирослав Носа зауважує, що це вибір кожного: носити чи не носити маску
Селищний голова Градизька Мирослав Носа на своїй сторінці у фейсбуці опублікував звернення до мешканців, чи треба використовувати маски й дотримуватися умов самоізоляції.
Селищний голова додав, що конституційне право на свободу пересування наразі карантином не обмежено.
Не всі мешканці поділяють рішення, що самоізольовані прогулюються вулицями без масок.
За словами мешканки Градизька, по вулицях прогулюються місцеві мешканці, які повинні сидіти на самоізоляції, адже нещодавно повернулися із-за кордону. Вони не лише порушують режим самоізоляції, а й ходять на вулицях без маски чим наражають оточуючих на небезпеку. Люди без масок вільно переміщуються не лише Гразизьком, а й їздять працювати до Кременчука.