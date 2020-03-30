Вимкнувши опалення у закладах освіти Кременчука, міська влада зекономила 10 млн грн

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 043 Комментариев: 8

У Кременчуці зекономили 10 млн грн, ще на початку карантину вимкнувши опалення у закладах освіти нашого міста. 27 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради ухвалили вже формальне рішення щодо закінчення опалювального періоду у вищезгаданих установах.





- Фактично ми припинили опалювальний період в даних закладах після введення карантину. Ми зараз зекономили близько 10 млн грн по мережі освіти по опаленню. Немає заперечень по прийняттю цього формального рішення для того, щоб ми уже опломбували пристрої і вузли обліку і до наступного опалювального сезону їх не відкривали? - звернувся Малецький до присутніх на засіданні.



Міський голова Віталій Малецький пообіцяв, що зекономлені кошти будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусною інфекцією та протидію епідемії.