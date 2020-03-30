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Кременчуг, Образование

Вимкнувши опалення у закладах освіти Кременчука, міська влада зекономила 10 млн грн

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 043 Комментариев: 8

 

За словами мера Віталія Малецького, зекономлені кошти підуть на протидію епідемії COVID-19

У Кременчуці зекономили 10 млн грн, ще на початку карантину вимкнувши опалення у закладах освіти нашого міста. 27 березня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради ухвалили вже формальне рішення щодо закінчення опалювального періоду у вищезгаданих установах.


- Фактично ми припинили опалювальний період в даних закладах після введення карантину. Ми зараз зекономили близько 10 млн грн по мережі освіти по опаленню. Немає заперечень по прийняттю цього формального рішення для того, щоб ми уже опломбували пристрої і вузли обліку і до наступного опалювального сезону їх не відкривали? - звернувся Малецький до присутніх на засіданні.


Міський голова Віталій Малецький пообіцяв, що зекономлені кошти будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусною інфекцією та протидію епідемії.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: отопление школы садики экономия

Комментарии: 8

782
AMD:
Сегодня, 16:08

Сколько ещё население будет грабить этот ***? Когда отопительный сезон закроет, ***?


+11
155
Merkutsio:
Сегодня, 16:14

А сколько люди моглиб секономить......

 


+14
47
dove:
Сегодня, 16:31

послезавтра -3,а с четверга средняя темп не ниже 8°C, можно уже отключать, все равно людям платить нечем, почти все на карантине, полный коллапс! Кстати в Днепре мер более продвинутый, отопит сезон заканчивается с 31.03.


-3
77
X-YZ:
Сегодня, 16:47

А в домах оключить не?

 

На втором этаже подача наверх - 57 градусов
обратка в батареи - 30-32

Сэкономили они.


+7
777
Angel737:
Сегодня, 16:47

Тот самый редкий случай, когда Меру говорю - Респект,

ну при условиии, что сэкономленное, действительно пойдёт на Борьбу с вирусом.

Особенно и в первую очередь, на сколько возможно в этой ситуации, обезопасить наших, бесценных Медиков!!!


-3
782
AMD:
Сегодня, 16:58

Цитата: dove

.....все равно людям платить нечем....

Им всё равно, месяц назад обклеивали подьезды, с списками тех, кто не смог вытянуть эти тарифы, и уведомлением о подаче исков в суд, с принудительным взысканием, вплоть до продажи жилплощади.


+6
31
marinochka__30:
Сегодня, 17:13

ну что сказать, круто! Денюжка лишней не будет 


-8
17
Angel_love:
Сегодня, 17:15

Топить в школах уже не надо, врят ли дети туда уже прийдут в этот учебный сезон. Скорее всего будут доучиватся летом.

 


-5
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